30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة! (صورة)
Lebanon 24
27-08-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد
يوم واحد
من نشره كلمات عبر حسابه على "إنستغرام" وكأنه يتنبأ بموته، توفي مساء امس الثلاثاء المخرج التلفزيوني المصري
هاني المهدي
.
Advertisement
وكتب المخرج الراحل عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" كلمات غامضة حيث قال: "أحيانا توجعنا بعض التصرفات، ولكن نصمت حبا لأصحابها".
وأضاف
المهدي
: "لكن مع تكرار تلك التصرفات ستزرع في قلوبنا اليأس، ثم نرحل دون رغبتنا بالرحيل".
وتكهن بعض رواد مواقع التواصل بوجود خلافات عانى منها خلال العمل، أو مع شريكة حياته قد تكون السبب وراء وفاته.
وعمل الراحل في عدد من القنوات الخاصة
المصرية
، وهو متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 10 سنوات وابنة 7 سنوات.(العربية)
مواضيع ذات صلة
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
27/08/2025 17:15:31
27/08/2025 17:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ و"صدمة" في الوسط الفني لرحيله (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ و"صدمة" في الوسط الفني لرحيله (صورة)
27/08/2025 17:15:31
27/08/2025 17:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
27/08/2025 17:15:31
27/08/2025 17:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مرير مع مرض السرطان.. وفاة فنانة عن عمر 39 عاماً تاركة خلفها طفلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مرير مع مرض السرطان.. وفاة فنانة عن عمر 39 عاماً تاركة خلفها طفلين (صورة)
27/08/2025 17:15:31
27/08/2025 17:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
Lebanon 24
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
09:46 | 2025-08-27
27/08/2025 09:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف طفل.. طعن والده دفاعاً عن أمّه
Lebanon 24
توقيف طفل.. طعن والده دفاعاً عن أمّه
06:35 | 2025-08-27
27/08/2025 06:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نظرت في عينيه وبصقت بوجهه.. مواجهة بين سيدات فلسطينيات ومستوطنين (فيديو)
Lebanon 24
نظرت في عينيه وبصقت بوجهه.. مواجهة بين سيدات فلسطينيات ومستوطنين (فيديو)
02:27 | 2025-08-27
27/08/2025 02:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب انتقادات ترامب.. سلسلة مطاعم أميركية تتراجع عن قرارها!
Lebanon 24
بسبب انتقادات ترامب.. سلسلة مطاعم أميركية تتراجع عن قرارها!
02:22 | 2025-08-27
27/08/2025 02:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
13:00 | 2025-08-26
26/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:46 | 2025-08-27
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
08:17 | 2025-08-27
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
06:35 | 2025-08-27
توقيف طفل.. طعن والده دفاعاً عن أمّه
02:27 | 2025-08-27
نظرت في عينيه وبصقت بوجهه.. مواجهة بين سيدات فلسطينيات ومستوطنين (فيديو)
02:22 | 2025-08-27
بسبب انتقادات ترامب.. سلسلة مطاعم أميركية تتراجع عن قرارها!
02:15 | 2025-08-27
بالفيديو: انهيار أرضي في جامو وكشمير يخلف 30 قتيلاً
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 17:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 17:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 17:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24