السجن 5 سنوات لمدير مطعم شهير بتهمة اختلاس منتجات غذائية
Lebanon 24
27-08-2025
|
15:00
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة،
الدائرة السادسة
في مصر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لمدير مطعم شهير، لاتهامه باختلاس منتجات غذائية تجاوزت قيمتها 811 ألف جنيه من الشركة التي يعمل بها، وتغريمه مبلغ مساو لقيمة ما اختلسه، بعد إدانته، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة
القليوبية
.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1919 لسنة 2025 جنايات قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 1520 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "
أحمد س
م"، 40 سنة، مدير مطعم بالعبور، ومقيم حدائق
القبة
محافظة
القاهرة
، لأنه في غضون الفترة من 1 / 1 / 2022 حتى 31 / 1 / 2023 بدائرة قسم ثان العبور، محافظة القليوبية، بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة (مدير مطعم بالعبور)، اختلس منتجات غذائية بقيمة 811656 جنيها، والمملوكة للشركة جهة عمله.
وتابع أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي البيان، وذلك بأن قام باستلام تلك المنتجات من الشركة بموجب أذون استلام بغرض استخدامها داخل المطعم إدارته إلا أنه اختلسها لنفسه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (اليوم السابع)
