الحمل

مهنياً: يريحك هذا اليوم من ضغوط ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة



عاطفياً: كن دقيقاً في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جداً



صحياً: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع لأنهم خائفون عليك كثيراً

الثور



عاطفياً: اعط علاقتك بالحبيب المزيد من الوقت، ولا تسمح لأحد أن يفرقك عنه



صحياً: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحار مهنياً: أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل في العمل، وتبحث عن فرص جديدة تساعدك على زيادة موردك الماديعاطفياً: اعط علاقتك بالحبيب المزيد من الوقت، ولا تسمح لأحد أن يفرقك عنهصحياً: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحار

الجوزاء

مهنياً: تباشر مشروعاً جديداً تأمل أن تحقق من ورائه أرباحاً وسمعة طيبة، تفاءل



عاطفياً: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى إخلاصك له



صحياً: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية

السرطان

مهنياً: تبدو متهوراً في تصرفاتك هذا اليوم ولا تعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه



عاطفياً: لا تتجادل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه



صحياً: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع

مهنياً: يوم جيد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيئ نفسك ليوم أفضل



عاطفياً: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي



صحياً: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط ، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء

مهنياً: عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها



عاطفياً: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئاً وليّناً لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم



صحياً: لا تكثر من تناول المنومات عشوائياً وبدون استشارة الطبيب

الميزان

مهنياً: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجاباً، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك



عاطفياً: تعرف قيمة الشريك وتقدّر وقوفه إلى جانبك، تتألق في المناسبات وتبرز كشخصية مميزة



صحياً: لا بد من أن تقتنع يوماً بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك

العقرب

مهنياً: قد يعكّر أمر طارئ الجوّ قليلاً ويفتتح دورة أقل حظاً ووهجاً ممّا عرفته خلال هذا الصيف



عاطفياً: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جدياً في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة



صحياً: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر

القوس

مهنياً: يطرأ اللامتوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيداً عن التحديات العقيمة



عاطفياً: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حالياً، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة



صحياً: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ

الجدي

مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة



عاطفياً: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة



صحياً: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية

الدلو

مهنياً: العناد قد يكلفك الكثير، فحاول أن تعتمد الديبلوماسية في معالجة الأمور، لئلا تدفع الثمن غالياً



عاطفياً: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتاً للفراغ



صحياً: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة

الحوت