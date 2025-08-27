الحمل
مهنياً: يريحك هذا اليوم من ضغوط ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة
عاطفياً: كن دقيقاً في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جداً
صحياً: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية
لأنهم خائفون عليك كثيراً
الثور
مهنياً: أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل في العمل، وتبحث عن فرص جديدة تساعدك على زيادة موردك المادي
عاطفياً: اعط علاقتك بالحبيب المزيد من الوقت، ولا تسمح لأحد أن يفرقك عنه
صحياً: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحار
الجوزاء
مهنياً: تباشر مشروعاً جديداً تأمل أن تحقق من ورائه أرباحاً وسمعة طيبة، تفاءل
عاطفياً: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى إخلاصك له
صحياً: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية
السرطان
مهنياً: تبدو متهوراً في تصرفاتك هذا اليوم ولا تعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه
عاطفياً: لا تتجادل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه
صحياً: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع
مهنياً: يوم جيد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيئ نفسك ليوم أفضل
عاطفياً: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي
صحياً: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم
، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء
مهنياً: عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها
عاطفياً: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئاً وليّناً لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم
صحياً: لا تكثر من تناول المنومات عشوائياً وبدون استشارة الطبيب
الميزان
مهنياً: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجاباً، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك
عاطفياً: تعرف قيمة الشريك وتقدّر وقوفه إلى جانبك، تتألق في المناسبات وتبرز كشخصية مميزة
صحياً: لا بد من أن تقتنع يوماً بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك
العقرب
مهنياً: قد يعكّر أمر طارئ الجوّ قليلاً ويفتتح دورة أقل حظاً ووهجاً ممّا عرفته خلال هذا الصيف
عاطفياً: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جدياً في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة
صحياً: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر
القوس
مهنياً: يطرأ اللامتوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيداً عن التحديات العقيمة
عاطفياً: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حالياً، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة
صحياً: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ
الجدي
مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة
عاطفياً: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة
صحياً: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية
الدلو
مهنياً: العناد قد يكلفك الكثير، فحاول أن تعتمد الديبلوماسية في معالجة الأمور، لئلا تدفع الثمن غالياً
عاطفياً: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتاً للفراغ
صحياً: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة
الحوت
مهنياً: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلاً على نفسك، متجنّباً بعض المحاورين المشاكسين
عاطفياً: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصياً، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية لاحقاً
صحياً: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة