Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1409924-638919599090678872.webp
Doc-P-1409924-638919599090678872.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
مهنياً: يريحك هذا اليوم من ضغوط ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة

عاطفياً: كن دقيقاً في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جداً

صحياً: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيراً
 
الثور
 
مهنياً: أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل في العمل، وتبحث عن فرص جديدة تساعدك على زيادة موردك المادي
Advertisement

عاطفياً: اعط علاقتك بالحبيب المزيد من الوقت، ولا تسمح لأحد أن يفرقك عنه

صحياً: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحار
 
الجوزاء
 
مهنياً: تباشر مشروعاً جديداً تأمل أن تحقق من ورائه أرباحاً وسمعة طيبة، تفاءل

عاطفياً: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى إخلاصك له

صحياً: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية
 
السرطان
مهنياً: تبدو متهوراً في تصرفاتك هذا اليوم ولا تعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه

عاطفياً: لا تتجادل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه

صحياً: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع
 
 
مهنياً: يوم جيد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيئ نفسك ليوم أفضل

عاطفياً: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي

صحياً: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء
 
مهنياً: عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها

عاطفياً: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئاً وليّناً لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم

صحياً: لا تكثر من تناول المنومات عشوائياً وبدون استشارة الطبيب
 
 
الميزان
 
مهنياً: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجاباً، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك

عاطفياً: تعرف قيمة الشريك وتقدّر وقوفه إلى جانبك، تتألق في المناسبات وتبرز كشخصية مميزة

صحياً: لا بد من أن تقتنع يوماً بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك
 
 
العقرب
 
مهنياً: قد يعكّر أمر طارئ الجوّ قليلاً ويفتتح دورة أقل حظاً ووهجاً ممّا عرفته خلال هذا الصيف

عاطفياً: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جدياً في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة

صحياً: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر
 
 
القوس
 
مهنياً: يطرأ اللامتوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيداً عن التحديات العقيمة

عاطفياً: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حالياً، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة

صحياً: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ
 
الجدي
 
مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة

عاطفياً: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة

صحياً: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية
 
 
الدلو
 
مهنياً: العناد قد يكلفك الكثير، فحاول أن تعتمد الديبلوماسية في معالجة الأمور، لئلا تدفع الثمن غالياً

عاطفياً: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتاً للفراغ

صحياً: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة
 
 
الحوت
 
مهنياً: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلاً على نفسك، متجنّباً بعض المحاورين المشاكسين

عاطفياً: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصياً، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية لاحقاً

صحياً: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
28/08/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
28/08/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
28/08/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
28/08/2025 08:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:01 | 2025-08-28
22:52 | 2025-08-27
15:00 | 2025-08-27
12:00 | 2025-08-27
09:46 | 2025-08-27
08:17 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24