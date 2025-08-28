30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عددها أكثر من 250.. توقيف بلوغر شهيرة بسبب فيديوهاتها الخادشة! (صورة)
Lebanon 24
28-08-2025
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصدت
الإدارة العامة
لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصّصة في مصر قيام صانعة المحتوى بسنت محمد بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.
Advertisement
وتم ضبط بسنت المقيمة في الإسكندرية وبحوزتها كمية من المواد المخدّرة (حشيش – أفيون)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما نشرت مقاطع مصورة مخلّة بالآداب، ورقصت بملابس جريئة خادشة للحياء العام للحصول على نِسب مشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.
وأعلنت
وزارة الداخلية
المصرية
في بيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وحدّدت البلاغات المقدّمة ضد المتهمة 250 فيديو "تحتوي على رقص في بث مباشر وحركة وكلمات ذات إيحاءات خارجة"، وفق ما جاء في الاتهامات.
وانتشرت عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي صورة
البلوغر
بعد القبض عليها بتهمة نشر مقاطع مصوّرة تحتوي على ألفاظ نابية وإيحاءات خادشة، الأمر الذي دفع عدداً من المواطنين إلى التقدّم ببلاغات رسمية ضدها.(لها)
مواضيع ذات صلة
فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)
28/08/2025 12:12:25
28/08/2025 12:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "بلوغر" شابة بعد نشرها 250 فيديو... هذا ما تحتويه
Lebanon 24
توقيف "بلوغر" شابة بعد نشرها 250 فيديو... هذا ما تحتويه
28/08/2025 12:12:25
28/08/2025 12:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فيديوهات "مسربة".. ضجة بسبب بلوغر شهيرة والأخيرة تلجأ إلى القضاء
Lebanon 24
بسبب فيديوهات "مسربة".. ضجة بسبب بلوغر شهيرة والأخيرة تلجأ إلى القضاء
28/08/2025 12:12:25
28/08/2025 12:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
28/08/2025 12:12:25
28/08/2025 12:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تكميم معدة لإبنة الـ 9 سنوات يُثير جدلاً.. واستدعاء الطبيب الجراح (فيديو)
Lebanon 24
تكميم معدة لإبنة الـ 9 سنوات يُثير جدلاً.. واستدعاء الطبيب الجراح (فيديو)
04:40 | 2025-08-28
28/08/2025 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديثه عن أصوله اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعل نائب استرالي مع أحد الصحافيين (فيديو)
Lebanon 24
بعد حديثه عن أصوله اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعل نائب استرالي مع أحد الصحافيين (فيديو)
03:04 | 2025-08-28
28/08/2025 03:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة لوس أنجلوس سدفع 2.2 مليون دولار لمتظاهر.. لهذا السبب
Lebanon 24
شرطة لوس أنجلوس سدفع 2.2 مليون دولار لمتظاهر.. لهذا السبب
01:32 | 2025-08-28
28/08/2025 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت قبل أيام فقط من زفافها.. هذا ما حصل لعروس داخل داخل مركز شهير (صورة)
Lebanon 24
توفيت قبل أيام فقط من زفافها.. هذا ما حصل لعروس داخل داخل مركز شهير (صورة)
00:01 | 2025-08-28
28/08/2025 12:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-08-27
27/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:40 | 2025-08-28
تكميم معدة لإبنة الـ 9 سنوات يُثير جدلاً.. واستدعاء الطبيب الجراح (فيديو)
03:04 | 2025-08-28
بعد حديثه عن أصوله اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعل نائب استرالي مع أحد الصحافيين (فيديو)
01:32 | 2025-08-28
شرطة لوس أنجلوس سدفع 2.2 مليون دولار لمتظاهر.. لهذا السبب
00:01 | 2025-08-28
توفيت قبل أيام فقط من زفافها.. هذا ما حصل لعروس داخل داخل مركز شهير (صورة)
23:00 | 2025-08-27
برجك اليوم
22:52 | 2025-08-27
بالفيديو: الرئيس الأرجنتيني يتعرض لرشقات بالحجارة والزجاجات
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 12:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 12:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 12:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24