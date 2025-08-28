عددها أكثر من 250.. توقيف بلوغر شهيرة بسبب فيديوهاتها الخادشة! (صورة)



وتم ضبط بسنت المقيمة في الإسكندرية وبحوزتها كمية من المواد المخدّرة (حشيش – أفيون)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما نشرت مقاطع مصورة مخلّة بالآداب، ورقصت بملابس جريئة خادشة للحياء العام للحصول على نِسب مشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة. رصدت لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصّصة في مصر قيام صانعة المحتوى بسنت محمد بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.وتم ضبط بسنت المقيمة في الإسكندرية وبحوزتها كمية من المواد المخدّرة (حشيش – أفيون)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما نشرت مقاطع مصورة مخلّة بالآداب، ورقصت بملابس جريئة خادشة للحياء العام للحصول على نِسب مشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.

وأعلنت في بيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وحدّدت البلاغات المقدّمة ضد المتهمة 250 فيديو "تحتوي على رقص في بث مباشر وحركة وكلمات ذات إيحاءات خارجة"، وفق ما جاء في الاتهامات.



وانتشرت عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي صورة بعد القبض عليها بتهمة نشر مقاطع مصوّرة تحتوي على ألفاظ نابية وإيحاءات خادشة، الأمر الذي دفع عدداً من المواطنين إلى التقدّم ببلاغات رسمية ضدها.(لها)