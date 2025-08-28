Advertisement

منوعات

تكميم معدة لإبنة الـ 9 سنوات يُثير جدلاً.. واستدعاء الطبيب الجراح (فيديو)

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:40
في مصر، تسببت عملية تكميم معدة لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات حالة من الجدل والغضب بعد الكشف عن خضوعها للجراحة بسبب معاناتها من سمنة مفرطة تسببت في مضاعفات صحية خطيرة.
وأوضح الجراح هشام عبد الله، في فيديو نشره على صفحته عبر فيسبوك، أن الطفلة روان كانت تعاني من تقوس في الساقين وخشونة مبكرة في الركبتين نتيجة الوزن الزائد، مشيرًا إلى أن محاولات عديدة لعلاجها بالطرق التقليدية لم تنجح؛ ما اضطر الفريق الطبي إلى إجراء العملية بعد الحصول على موافقة كاملة من أسرتها.

وتابع أن الجراحة جاءت كحل أخير بعد فشل البرامج العلاجية وفقدان السيطرة على المضاعفات الصحية المتفاقمة.
 
 
 
 
إلى ذلك، أعلنت نقابة الأطباء فتح تحقيق رسمي مع الطبيب، على خلفية تلقيها شكاوى واستفسارات من أطباء ووسائل إعلام حول ملابسات العملية.

وأكدت النقابة في بيان، أن لجانها العلمية والاستشارية المعنية بجراحات السمنة سبق أن أوصت، خلال مؤتمر طبي في عام 2024، بعدم إجراء جراحات من هذا النوع للفتيات دون 13 عاما أو الأولاد دون 15 عاما، إلا وفق معايير دقيقة وشروط صارمة تُحدد لكل حالة.(إرم نيوز)




