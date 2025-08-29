الوحيدة الناجية من "داعش"... برازيلية تعود لبلادها بعد 9 سنوات

Advertisement

عادت كارينا أيالين رايول باربوسا إلى بعد قضائها 9 سنوات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "داعش" في والعراق.ووفق ما أعلنته السلطات البرازيلية، تعتبر باربوسا المواطنة الوحيدة التي ما زالت على قيد الحياة بعد انضمامها للتنظيم المتطرف.وصلت باربوسا إلى مطار غواروليوس في ساو باولو، يوم الأربعاء، على متن رحلة قادمة من عبر ، برفقة ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، والذي أنجبته من زواجها بأحد مقاتلي التنظيم.عملية إعادتها الشرطة الفيدرالية البرازيلية والدبلوماسيون، حيث خضعت للاستجواب قبل أن يتم لم شملها مع عائلتها.كانت باربوسا، التي تنحدر من مدينة بيليم شمال البرازيل، تدرس الصحافة الفيدرالية في بارا قبل اختفائها عام 2016.وكشفت تحقيقات الشرطة الفيدرالية لاحقا أنها سافرت عبر إسطنبول ثم دخلت سوريا برا لتستقر في ، المعقل السابق للتنظيم.وبحسب بيان رسمي، اعتنقت في بيليم عام 2014 بعد حضور دورات لتعلم اللغة العربية في محلي، حيث يعتقد المحققون أنها اتصلت هناك بشبكات تجنيد دولية مرتبطة بتنظيم داعش.