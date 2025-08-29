Advertisement

منوعات

الوحيدة الناجية من "داعش"... برازيلية تعود لبلادها بعد 9 سنوات

Lebanon 24
29-08-2025 | 00:05
Doc-P-1410387-638920479761339094.png
Doc-P-1410387-638920479761339094.png photos 0
عادت كارينا أيالين رايول باربوسا إلى البرازيل بعد قضائها 9 سنوات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "داعش" في سوريا والعراق.
ووفق ما أعلنته السلطات البرازيلية، تعتبر باربوسا المواطنة  الوحيدة التي ما زالت على قيد الحياة بعد انضمامها للتنظيم المتطرف.

وصلت باربوسا إلى مطار غواروليوس في ساو باولو، يوم الأربعاء، على متن رحلة قادمة من دمشق عبر الدوحة، برفقة ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، والذي أنجبته من زواجها بأحد مقاتلي التنظيم.

وأشرفت على عملية إعادتها الشرطة الفيدرالية البرازيلية والدبلوماسيون، حيث خضعت للاستجواب قبل أن يتم لم شملها مع عائلتها.

كانت باربوسا، التي تنحدر من مدينة بيليم شمال البرازيل، تدرس الصحافة في الجامعة الفيدرالية في بارا قبل اختفائها عام 2016.

وكشفت تحقيقات الشرطة الفيدرالية لاحقا أنها سافرت عبر إسطنبول ثم دخلت سوريا برا لتستقر في الرقة، المعقل السابق للتنظيم.

وبحسب بيان رسمي، اعتنقت الإسلام في بيليم عام 2014 بعد حضور دورات لتعلم اللغة العربية في مسجد محلي، حيث يعتقد المحققون أنها اتصلت هناك بشبكات تجنيد دولية مرتبطة بتنظيم داعش.
 
