تظاهر بوفاته ليلتقي بامرأة.. فحكم عليه بالسجن وطلّقته زوجته!

تظاهر رجل أميركي بوفاته ليتمكن من التواجد مع امرأة تعرّف عليها عبر الإنترنت.وتمّ الحكم على ريان بورغواردت البالغ من العمر 45 عامًا وهو زوج وأب من بالسجن 89 يومًا، وذلك بنفس عدد الأيام التي اختفى فيها وتم اعتباره "ميتًا".وقال بورغواردت في المحكمة، وفقًا لتقارير شبكة : "أشعر بندم عميق على أفعالي في تلك الليلة، وكل الألم الذي تسببت به لعائلتي وأصدقائي".وأضاف محامي الدفاع : "هو يتحمل الآن مسؤولية أفعاله".وأخبر بورغواردت زوجته بأنه سيذهب للتجديف بقارب "الكاياك" في بحيرة " "، ثم أُبلغ عن اختفائه، حيث كان يُعتقد في البداية أنه غرق، لكن الشرطة لم تعثر على جثة.وأثناء التحقيق، اكتشفت السلطات أنه حصل على جواز سفر جديد، وألغى خدمة تحويل الأموال، واشترى تأمين حياة بهدف تزوير وفاته، ليتمكن من لقاء امرأة من تواصل معها عبر الإنترنت.وذكر في المحكمة أن بورغواردت "درس بعناية كيفية الاختفاء بنجاح" وكان يعلم أن عمق بحيرة غرين يعني أن الجثة لن تظهر.وأزال المذكور أيضاً بيانات متصفحه، واستفسر عن طرق تحويل أموال إلى بنوك خارج البلاد.وبعد 4 أشهر من عودته، طلقته زوجته بعد أن استمر زواجهما 22 عامًا.