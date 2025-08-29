30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
السجن لصاحب نادٍ رياضي بعد فضيحة تصوير في حمام السيدات
Lebanon 24
29-08-2025
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاقبت
المحكمة الاقتصادية
بطنطا في مصر، صاحب جيم والمدير الإدارى بالسجن عام فى واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالجيم وقيامهم بتصوير السيدات.
Advertisement
كانت
الأجهزة الأمنية
قد القت القبض على المتهمين بعد بلاغ يتهمهم بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات، واستخدامها فى تصوير السيدات اثناء تغيير الملابس.
وتم التحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وإحالتهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة القضية وإحالتهما للمحكمة التى اصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
Lebanon 24
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
29/08/2025 14:55:43
29/08/2025 14:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زميلها الوسيم.. ياسمين عبد العزيز تُشعل المواقع خلال تواجدها في نادٍ رياضي (صورة)
Lebanon 24
برفقة زميلها الوسيم.. ياسمين عبد العزيز تُشعل المواقع خلال تواجدها في نادٍ رياضي (صورة)
29/08/2025 14:55:43
29/08/2025 14:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في سباق روماندي للسيدات: استبعاد فرق كبرى قبل الانطلاق!
Lebanon 24
فضيحة في سباق روماندي للسيدات: استبعاد فرق كبرى قبل الانطلاق!
29/08/2025 14:55:43
29/08/2025 14:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع... هكذا اغتيل رئيس نادٍ رياضيّ داخل مقهى!
Lebanon 24
فيديو مروّع... هكذا اغتيل رئيس نادٍ رياضيّ داخل مقهى!
29/08/2025 14:55:43
29/08/2025 14:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة الاقتصادية
الأجهزة الأمنية
حكمت ال
الملا
رياضي
رياض
سيدا
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
توفيا بسبب تناولهما المحار!
Lebanon 24
توفيا بسبب تناولهما المحار!
07:11 | 2025-08-29
29/08/2025 07:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
Lebanon 24
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
02:39 | 2025-08-29
29/08/2025 02:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعي يُغلق أبواب سلسلة مطاعم معروفة ويقودها للإفلاس
Lebanon 24
تسمم جماعي يُغلق أبواب سلسلة مطاعم معروفة ويقودها للإفلاس
02:16 | 2025-08-29
29/08/2025 02:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تظاهر بوفاته ليلتقي بامرأة.. فحكم عليه بالسجن وطلّقته زوجته!
Lebanon 24
تظاهر بوفاته ليلتقي بامرأة.. فحكم عليه بالسجن وطلّقته زوجته!
00:13 | 2025-08-29
29/08/2025 12:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحيدة الناجية من "داعش"... برازيلية تعود لبلادها بعد 9 سنوات
Lebanon 24
الوحيدة الناجية من "داعش"... برازيلية تعود لبلادها بعد 9 سنوات
00:05 | 2025-08-29
29/08/2025 12:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
07:11 | 2025-08-29
توفيا بسبب تناولهما المحار!
02:39 | 2025-08-29
بلحية وبدلة بيضاء.. ما حقيقة صورة بشار الأسد المُنتشرة؟
02:16 | 2025-08-29
تسمم جماعي يُغلق أبواب سلسلة مطاعم معروفة ويقودها للإفلاس
00:13 | 2025-08-29
تظاهر بوفاته ليلتقي بامرأة.. فحكم عليه بالسجن وطلّقته زوجته!
00:05 | 2025-08-29
الوحيدة الناجية من "داعش"... برازيلية تعود لبلادها بعد 9 سنوات
23:00 | 2025-08-28
قفز لإنقاذ هاتفه.. شاب يلقى حتفه في النهر (فيديو)
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 14:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 14:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 14:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24