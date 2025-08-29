Advertisement

منوعات

السجن لصاحب نادٍ رياضي بعد فضيحة تصوير في حمام السيدات

Lebanon 24
29-08-2025 | 04:32
A-
A+

Doc-P-1410483-638920641813928504.jpeg
Doc-P-1410483-638920641813928504.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاقبت المحكمة الاقتصادية بطنطا في مصر، صاحب جيم والمدير الإدارى بالسجن عام فى واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالجيم وقيامهم بتصوير السيدات.
Advertisement

كانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض على المتهمين بعد بلاغ يتهمهم بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات، واستخدامها فى تصوير السيدات اثناء تغيير الملابس.

 وتم التحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وإحالتهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة القضية وإحالتهما للمحكمة التى اصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
lebanon 24
29/08/2025 14:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
برفقة زميلها الوسيم.. ياسمين عبد العزيز تُشعل المواقع خلال تواجدها في نادٍ رياضي (صورة)
lebanon 24
29/08/2025 14:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة في سباق روماندي للسيدات: استبعاد فرق كبرى قبل الانطلاق!
lebanon 24
29/08/2025 14:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مروّع... هكذا اغتيل رئيس نادٍ رياضيّ داخل مقهى!
lebanon 24
29/08/2025 14:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة الاقتصادية

الأجهزة الأمنية

حكمت ال

الملا

رياضي

رياض

سيدا

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:11 | 2025-08-29
02:39 | 2025-08-29
02:16 | 2025-08-29
00:13 | 2025-08-29
00:05 | 2025-08-29
23:00 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24