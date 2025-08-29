السجن لصاحب نادٍ رياضي بعد فضيحة تصوير في حمام السيدات

Advertisement

عاقبت بطنطا في مصر، صاحب جيم والمدير الإدارى بالسجن عام فى واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بالجيم وقيامهم بتصوير السيدات.كانت قد القت القبض على المتهمين بعد بلاغ يتهمهم بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات، واستخدامها فى تصوير السيدات اثناء تغيير الملابس.وتم التحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وإحالتهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة القضية وإحالتهما للمحكمة التى اصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)