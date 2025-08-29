29
توفيا بسبب تناولهما المحار!
تُوفي شخصان بعدما تناولا المحار في ولاية لويزيانا الأميركية.
وأُصيب الشخصان ببكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس"، بسبب تناولهما المحار النيء. (ارم نيوز)
