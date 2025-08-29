Advertisement

منوعات

توفيا بسبب تناولهما المحار!

29-08-2025 | 07:11
تُوفي شخصان بعدما تناولا المحار في ولاية لويزيانا الأميركية.
 
 
وأُصيب الشخصان ببكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس"، بسبب تناولهما المحار النيء. (ارم نيوز)
 
 
