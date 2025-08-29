Advertisement

متفرقات

بعد تهديد المارة بالساطور.. الشرطة الأميركية تقتل رجلاً من أصول هندية

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1410698-638920949039935382.png
Doc-P-1410698-638920949039935382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت شرطة لوس أنجلوس مقطعاً مصوراً يوثق لحظات درامية انتهت بمقتل رجل من أصول هندية يدعى غوربريت سينغ (35 عاماً)، بعدما هدد المارة بساطور ضخم في وسط المدينة.
Advertisement

وذكرت الشرطة أنّ سينغ أوقف سيارته فجأة عند تقاطع مزدحم وبدأ يلوّح بساطور يبلغ طوله 60 سنتيمتراً بطريقة عدوانية. وبعد مطاردة قصيرة إثر صدمه سيارة تابعة للشرطة، ترجل من مركبته وركض باتجاه الضباط حاملاً الساطور، ما دفعهم لإطلاق النار عليه.

نُقل سينغ إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما عثرت الشرطة على أداة الجريمة في مكان الحادث. ولم يُصب أي من الضباط أو المدنيين. وقد أثار الفيديو، المنشور على القناة الرسمية للشرطة، تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل، بينما ما زال التحقيق جارياً لمعرفة خلفيات الحادث.
مواضيع ذات صلة
الشرطة الفرنسية تداهم مقر حزب مارين لوبان وتصادر وثائق مرتبطة بحسابات مالية (العربية)
lebanon 24
29/08/2025 23:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 5 رجال شرطة في هجوم في سيستان وبلوشستان
lebanon 24
29/08/2025 23:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نحلة قتلت رجلاً!
lebanon 24
29/08/2025 23:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأميركية: ارتفاع عدد قتلى الحافلة السياحية بولاية نيويورك إلى 5 أشخاص
lebanon 24
29/08/2025 23:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

لوس أنجلوس

قناة ال

دوان

فيات

بريت

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:35 | 2025-08-29
07:11 | 2025-08-29
04:32 | 2025-08-29
02:39 | 2025-08-29
02:16 | 2025-08-29
00:13 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24