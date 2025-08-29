بعد تهديد المارة بالساطور.. الشرطة الأميركية تقتل رجلاً من أصول هندية

Advertisement

نشرت شرطة مقطعاً مصوراً يوثق لحظات درامية انتهت بمقتل رجل من أصول هندية يدعى غوربريت سينغ (35 عاماً)، بعدما هدد المارة بساطور ضخم في وسط المدينة.وذكرت الشرطة أنّ سينغ أوقف سيارته فجأة عند تقاطع مزدحم وبدأ يلوّح بساطور يبلغ طوله 60 سنتيمتراً بطريقة عدوانية. وبعد مطاردة قصيرة إثر صدمه سيارة تابعة للشرطة، ترجل من مركبته وركض باتجاه الضباط حاملاً الساطور، ما دفعهم لإطلاق النار عليه.نُقل سينغ إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما عثرت الشرطة على أداة الجريمة في مكان الحادث. ولم يُصب أي من الضباط أو المدنيين. وقد أثار الفيديو، المنشور على القناة الرسمية للشرطة، تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل، بينما ما زال التحقيق جارياً لمعرفة خلفيات الحادث.