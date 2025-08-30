30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اشترى بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ.. وفاز بمليون دولار
Lebanon 24
30-08-2025
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز رجل أميركي في
مقاطعة برينس جورج
بولاية ماريلاند بمليون دولار في يانصيب "
باور
بول" بشرائه تذكرتين لنفس السحب من دون أن يتذكر ذلك.
Advertisement
وذكر الرجل لموظفي اليانصيب أنه كان في حيرة من أمره حيث لم يستطع تذكر ما إذا كان قد اشترى تذكرة بالفعل أم لا، مما دفعه لشراء تذكرة إضافية بخيار "Double Play" الخاص باليانصيب، ليفوز بجائزة قدرها 500 ألف دولار على كل تذكرة.
وبعد عودته إلى المنزل، اكتشف المفاجأة السارة حيث وجد أنه يملك تذكرة إضافية فائزة بنفس قيمة الجائزة، ليجمع بذلك مليون دولار. وأعرب الرجل عن تفاؤله بأن الحظ سيواصل منحه الهدايا في
المستقبل
.
مواضيع ذات صلة
موظفو بنك يتلقون إشعارات تسريحهم.. عن طريق الخطأ!
Lebanon 24
موظفو بنك يتلقون إشعارات تسريحهم.. عن طريق الخطأ!
30/08/2025 13:19:41
30/08/2025 13:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على مقهى.. وإصابتان عن طريق الخطأ
Lebanon 24
إطلاق نار على مقهى.. وإصابتان عن طريق الخطأ
30/08/2025 13:19:41
30/08/2025 13:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
Lebanon 24
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
30/08/2025 13:19:41
30/08/2025 13:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب التحقيق مع نانسي بيلوسي لأنها حصلت على ملايين الدولارات بطريقة احتيالية
Lebanon 24
ترامب: يجب التحقيق مع نانسي بيلوسي لأنها حصلت على ملايين الدولارات بطريقة احتيالية
30/08/2025 13:19:41
30/08/2025 13:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاطعة برينس جورج
المستقبل
جورج بول
جورج بو
جورج
باور
بالي
الهد
قد يعجبك أيضاً
تحذيرات مصرية من منصة روبلوكس.. اليكم السبب
Lebanon 24
تحذيرات مصرية من منصة روبلوكس.. اليكم السبب
02:46 | 2025-08-30
30/08/2025 02:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 30 عام.. كبسولة زمنية من الأميرة ديانا تكشف أسراراً وذكريات
Lebanon 24
بعد 30 عام.. كبسولة زمنية من الأميرة ديانا تكشف أسراراً وذكريات
23:00 | 2025-08-29
29/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
Lebanon 24
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
23:00 | 2025-08-29
29/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:55 | 2025-08-29
29/08/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد المارة بالساطور.. الشرطة الأميركية تقتل رجلاً من أصول هندية
Lebanon 24
بعد تهديد المارة بالساطور.. الشرطة الأميركية تقتل رجلاً من أصول هندية
14:00 | 2025-08-29
29/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
10:25 | 2025-08-29
29/08/2025 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:46 | 2025-08-30
تحذيرات مصرية من منصة روبلوكس.. اليكم السبب
23:00 | 2025-08-29
بعد 30 عام.. كبسولة زمنية من الأميرة ديانا تكشف أسراراً وذكريات
23:00 | 2025-08-29
ما هي "سندريلا الشمال" التي تُرعب أندية أوروبا؟
22:55 | 2025-08-29
برجك اليوم
14:00 | 2025-08-29
بعد تهديد المارة بالساطور.. الشرطة الأميركية تقتل رجلاً من أصول هندية
08:35 | 2025-08-29
حزنٌ في سوريا... هكذا تُوفِيَ الشاب بشار العمر
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 13:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 13:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 13:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24