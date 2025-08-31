أراد الاحتفال بحفل الزفاف.. فحوّله إلى مأساة

Advertisement

شهدت منطقة دوار هيشر في محافظة منوبة غربي العاصمة حادثًا مأسويًا خلال حفل زفاف، بعدما أُصيب 5 أشخاص بينهم أطفال بجروح متفاوتة، إثر إطلاق نار عشوائي من بندقية صيد داخل قاعة أفراح.وأوضحت التحقيقات الأولية أنّ أحد المشاركين حاول فرحته بإطلاق النار، غير أن الأعيرة النارية أصابت عدداً من المدعوين، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.