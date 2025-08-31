Advertisement

منوعات

أراد الاحتفال بحفل الزفاف.. فحوّله إلى مأساة

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:19
شهدت منطقة دوار هيشر في محافظة منوبة غربي العاصمة التونسية حادثًا مأسويًا خلال حفل زفاف، بعدما أُصيب 5 أشخاص بينهم أطفال بجروح متفاوتة، إثر إطلاق نار عشوائي من بندقية صيد داخل قاعة أفراح.
وأوضحت التحقيقات الأولية أنّ أحد المشاركين حاول التعبير عن فرحته بإطلاق النار، غير أن الأعيرة النارية أصابت عدداً من المدعوين، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
 
وقد أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.

 
مواضيع ذات صلة
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
lebanon 24
31/08/2025 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
​رقصا مع إليسا... إبن إيلي صعب يحتفل مع حبيبته الأردنيّة بحفل ما قبل الزفاف (فيديو)
lebanon 24
31/08/2025 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب عن وسائل الإعلام.. جوليا بطرس تتألق بحفل زفاف ابن ايلي صعب شاهدوا إطلالتها (فيديو)
lebanon 24
31/08/2025 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلالة نادرة لزوجة عادل إمام.. هكذا بدت بحفل زفاف حفيدها (صورة)
lebanon 24
31/08/2025 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24

