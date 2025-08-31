"باتمان".. يحبط عملية سطو ويعتقل المشتبه به (صورة)

Advertisement

الشرطة في أوضحت أن كايل مايفيت خرج من منزله حوالي الثانية صباحًا ليتحقق مما يجري، فشاهد شابًا يفتش شاحنته. وبعد لحظات، تمكن من الإمساك به داخل مرآب جاره واحتجزه حتى وصول الدوريات.المشتبه به، ويدعى جاستن شيمبل (20 عامًا)، كان قد سرق مقتنيات من سيارتين بينها نظارات " " فاخرة، مبالغ نقدية وبطاقات هدايا تزيد قيمتها على 500 دولار. الشرطة أكدت أنه معروف لديها من خلال تحقيقات سابقة.وُجهت إليه تهم تتعلق بالسطو والسرقة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 29 أيلول. أما مايفيت، فحاز إشادة السلطات باعتباره "جارًا سريع البديهة"، أثبت أن الأبطال قد لا يرتدون دائمًا عباءات خارقة، بل أحيانًا مجرد بيجامة باتمان.