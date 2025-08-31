Advertisement

منوعات

"باتمان".. يحبط عملية سطو ويعتقل المشتبه به (صورة)

Lebanon 24
31-08-2025 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1411333-638922707079241652.png
Doc-P-1411333-638922707079241652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد غير معتاد، أحبط رجل من ولاية فلوريدا عملية سرقة وهو يرتدي بيجامة باتمان، بعدما تنبّهت كاميرات منزله لاقتحام سيارته.
Advertisement

الشرطة في كيب كورال أوضحت أن كايل مايفيت خرج من منزله حوالي الثانية صباحًا ليتحقق مما يجري، فشاهد شابًا يفتش شاحنته. وبعد لحظات، تمكن من الإمساك به داخل مرآب جاره واحتجزه حتى وصول الدوريات.

المشتبه به، ويدعى جاستن شيمبل (20 عامًا)، كان قد سرق مقتنيات من سيارتين بينها نظارات "راي بان" فاخرة، مبالغ نقدية وبطاقات هدايا تزيد قيمتها على 500 دولار. الشرطة أكدت أنه معروف لديها من خلال تحقيقات سابقة.

وُجهت إليه تهم تتعلق بالسطو والسرقة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 29 أيلول. أما مايفيت، فحاز إشادة السلطات باعتباره "جارًا سريع البديهة"، أثبت أن الأبطال قد لا يرتدون دائمًا عباءات خارقة، بل أحيانًا مجرد بيجامة باتمان.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: الشرطة تعلن اعتقال مشتبه به في محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الضفة الغربية
lebanon 24
31/08/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقي القبض على المشتبه به بتنفيذ عملية الدهس في بيت ليد وسط إسرائيل
lebanon 24
31/08/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: تم العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس في كفار يونا والبحث جار عن المشتبه به
lebanon 24
31/08/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتقال مشتبه بهم.. بيان لبلدية بتبيات
lebanon 24
31/08/2025 23:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية فلوريدا

كيب كورال

راي بان

فلوريدا

باتمان

فلور

دوري

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:30 | 2025-08-31
15:18 | 2025-08-31
12:19 | 2025-08-31
10:05 | 2025-08-31
08:21 | 2025-08-31
07:27 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24