Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1412622-638925633064343089.jpeg
Doc-P-1412622-638925633064343089.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
مهنياً: تتقبل ملاحظات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظر في أعمالك الأخيرة

عاطفياً: ينتظر الحبيب سماع صوتك وكلامك المعسول فلا تدعه ينتظر كثيراً

صحياً: المشي في أرجاء الطبيعة مصدر مهم للطاقة والحيوية وإراحة النفس
Advertisement
 
 
الثور
 
مهنياً: لا تتراخَ أمام المصاعب والمطبات، بل كرّر المحاولة غير مرة لتحقيق النجاح الذي تطمح إليه

عاطفياً: أضبط انفعالاتك وسيطر على أعصابك لأنك قد تدخل في نقاش حاد مع الشريك

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، بل حاول أن تتخلص منها بالترفيه والتسلية
 
 
الجوزاء
 
مهنياً: قد يزداد وضعك سوءاً إذا أتممت المشاريع المسؤول عنها من دون تخطيط

عاطفياً: ابتعد عن التصنّع والكبرياء مع الشريك، وستجد أنه حبه لك سيزداد يوماً بعد يوم

صحياً: فتش جيداً عما يبقيك في حال قلق وتوتر دائم، قد يكون ذلك العمل أو العلاقة بالشريك
 
 
السرطان
 
مهنياً: تتأخر عن عملك بسبب ظروفك في المنزل لذا أفصل بين المهنة والعائلة

عاطفياً: اترك الأمور تجري كما يريدها الشريك ولا تكدّس الهموم في رأسك وتزيد مشاغلك

صحياً: تتلقى الكثير من الدعوات إلى الولائم والمناسبات، لذا عليك الحرص على نوعية الطعام الذي تتناوله
 
 
مهنياً: يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان

عاطفياً: يضع الشريك ثقته بك ويخبرك بأموره الخاصة ما يقرّبك منه كثيراً ويزداد أحدكما تعلقاً بالآخر

صحياً: اضطراب في التنفس سببه خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب
 
 
 
مهنياً: يوم مناسب لإنجاز صفقة تجارية تجني منها أرباحاً مالية كثيرة وتكون دافعاً لصفقات أخرى

عاطفياً: يكون الشريك إلى جانبك دائماً وتسعد باللحظات التي تقضيها معه، ويزداد تعلقك به أكثر فأكثر

صحياً: قاوم الإغراءت التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها، من خلال دعوتك إلى ولائم دسمة تسبب لك السمنة
 
 
الميزان
مهنياً: ركّز على الأعمال التي بين يديك وابتعد عن الأمور التي يعدّ حلها مستعصياً

عاطفياً: لا تقسُ على الحبيب في فرض ما تراه مناسباً وكن متفهماً وإلا خسرته إلى الأبد

صحياً: أبذل ما في وسعك لكي تتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألماً في القدمين
 
 
مهنياً: لن تجد صعوبة في تنفيذ أصعب المهام التي توكل إليك لأنك على قدر المسؤولية وتعتمد أسلوباً صحيحاً

عاطفياً: قد تعطي الشريك المجال لحل الأمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطالكما

صحياً: إحذر أحد الأصدقاء الذي قد يسبّب لك مشاكل صحية
 
 
 
مهنياً: الهدوء والروية هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتسلك الطريق الصحيح حتى النهاية

عاطفياً: تمرّ علاقتك بالشريك بيوم من التوتر والقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس ساعات طويلة، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض النشاط الرياضي
 
الجدي
 
مهنياً: يشهد وضعك المالي تحسناً ملحوظاً بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في آخر مشاريعك

عاطفياً: تحدث متغيّرات كبيرة في علاقتك بالحبيب تحاول أن تتعامل معها بحذر وروية

صحياً: لا تعقد الأمور ولا تثر المشكلات مع أحد، فأنت بغنى عن كل هذا من أجل المحافظة على صحتك سليمة
 
الدلو
 
مهنياً: تشعر بالاطمئنان بعدما عاد الحظ يبتسم لك وتجد مشاريعك طريقها إلى التنفيذ

عاطفياً: شخصيتك القوية تجذب انتباه أحدهم وتقرّبه منك وتتوطد العلاقة بينكما

صحياً: سارع إلى الخروج من حالة الغضب التي تعيشها، وتجنّب التدخين
 
 
الحوت
 
مهنياً: نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس صلبة تساعدك على التقدم والتألق والترقي

عاطفياً: تعيش أجواء سعيدة مع الحبيب فانتهز الفرصة لتطوير العلاقة به وتثبيتها على أسس مكينة

صحياً: الأجواء الجميلة أو السيئة التي تعرفها ربما تنعكس على وضعك الصحي، لكن لا تخف
 
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
04/09/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
04/09/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
04/09/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
04/09/2025 10:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24

على الحبيب

في المنزل

العذراء

العقرب

الرياض

رياضي

الأسد

القوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:25 | 2025-09-04
00:23 | 2025-09-04
15:29 | 2025-09-03
15:00 | 2025-09-03
12:30 | 2025-09-03
10:14 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24