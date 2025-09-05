جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها

Advertisement

تحفظت بمديرية أمن الشرقية في مصر، بمساعدة الأهالى، من ضبط شابا؛ لاتهامه بقتل شقيقته بإحدى القرى بمركز ، فيما تم نقل جثمان الطفلة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف .كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورلاود بلاغ بمقتل طفلة على يد شقيقها بقرية بمركز أبو حماد.بالانتقال والفحص، تبين مقتل الطفلة "سلمى ال ع" 3 سنوات، على يد شقيقها "عمر" 21 عاما، والذي أنهى حياتها ذبحا في القرية، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهم كان يتلقى العلاج في إحدى المصحات، وأنه قد قتل شقيقته بسبب أوهام يعانى منها ان أسرته لا تحسن معاملتهتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)