منوعات
جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
Lebanon 24
05-09-2025
|
12:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحفظت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الشرقية في مصر، بمساعدة الأهالى، من ضبط شابا؛ لاتهامه بقتل شقيقته بإحدى القرى بمركز
أبو حماد
، فيما تم نقل جثمان الطفلة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف
النيابة العامة
.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورلاود بلاغ بمقتل طفلة على يد شقيقها بقرية بمركز أبو حماد.
بالانتقال والفحص، تبين مقتل الطفلة "سلمى ال ع" 3 سنوات، على يد شقيقها "عمر" 21 عاما، والذي أنهى حياتها ذبحا في القرية، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهم كان يتلقى العلاج في إحدى المصحات، وأنه قد قتل شقيقته بسبب أوهام يعانى منها ان أسرته لا تحسن معاملته
تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت
النيابة
العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
