Advertisement

الحمليكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلو.الثوريوم جيد جدا يزيل بعض الشكوك ويفتح الأبواب أمام ثقة أكبر بنفسك وبالآخرين.الجوزاءتخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكاراً حديثة لتحقيق المزيد من التقدم.السرطانقد تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة.مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها.يوم ضاغط يشوش عليك بعض الأجواء والعلاقات، وتشعر بالضياع في العمل وبتشتت أفكارك.الميزانلا تترك مجالاً لأحد ليستغلك وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة.يعاود فينوس سيره المباشر ما قد يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات المهنية، وتحافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك.يوم مناسب جدا فتعرف أوقاتاً من التودد المهني وتضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ.الجدييوم جيد يخف القلق السابق قليلاً وتخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك.الدلويوم صعب يعرضك لبعض التحديات على الصعيد الشخصي وتجد نفسك أمام مرحلة مصيرية تفرض عليك قرارات مهمة.تعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة. (السومرية)