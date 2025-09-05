الحمل
يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلو.
الثور
يوم جيد جدا يزيل بعض الشكوك ويفتح الأبواب أمام ثقة أكبر بنفسك وبالآخرين.
الجوزاء
تخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكاراً حديثة لتحقيق المزيد من التقدم.
السرطان
قد تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة.
الأسد
مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها.
العذراء
يوم ضاغط يشوش عليك بعض الأجواء والعلاقات، وتشعر بالضياع في العمل وبتشتت أفكارك.
الميزان
لا تترك مجالاً لأحد ليستغلك وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة.
العقرب
يعاود فينوس سيره المباشر ما قد يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات المهنية، وتحافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك.
القوس
يوم مناسب جدا فتعرف أوقاتاً من التودد المهني وتضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ.
الجدي
يوم جيد يخف القلق السابق قليلاً وتخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك.
الدلو
يوم صعب يعرضك لبعض التحديات على الصعيد الشخصي وتجد نفسك أمام مرحلة مصيرية تفرض عليك قرارات مهمة.
الحوت
تعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة.