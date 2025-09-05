Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1413421-638927255891526045.jpg
Doc-P-1413421-638927255891526045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

الحمل
يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلو.

الثور
يوم جيد جدا يزيل بعض الشكوك ويفتح الأبواب أمام ثقة أكبر بنفسك وبالآخرين.

الجوزاء
تخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكاراً حديثة لتحقيق المزيد من التقدم.
Advertisement

السرطان
قد تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة.

الأسد
مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها.

العذراء
يوم ضاغط يشوش عليك بعض الأجواء والعلاقات، وتشعر بالضياع في العمل وبتشتت أفكارك.

الميزان
لا تترك مجالاً لأحد ليستغلك وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة.

العقرب
يعاود فينوس سيره المباشر ما قد يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات المهنية، وتحافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك.

القوس
يوم مناسب جدا فتعرف أوقاتاً من التودد المهني وتضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ.

الجدي
يوم جيد يخف القلق السابق قليلاً وتخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك.

الدلو
يوم صعب يعرضك لبعض التحديات على الصعيد الشخصي وتجد نفسك أمام مرحلة مصيرية تفرض عليك قرارات مهمة.

الحوت
تعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة. (السومرية)

مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
06/09/2025 13:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
06/09/2025 13:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
06/09/2025 13:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
06/09/2025 13:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

العلا

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:54 | 2025-09-06
04:00 | 2025-09-06
03:15 | 2025-09-06
03:04 | 2025-09-06
03:00 | 2025-09-06
01:00 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24