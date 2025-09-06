Advertisement

منوعات

مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025 هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 03:00
على مقربة 4 أشهر من نهاية عام 2025، تتحرّك الكواكب وتتشكل الطاقات بطريقة تمنح بعض الأبراج دفعة استثنائية نحو النجاح، وتشكل فترة ذهبية مليئة بالفرص مرتبطة سواء بالعمل اوالحب أو تحقيق إنجازات شخصية طال انتظارها، فإن هذه الأبراج تمتلك كل المقومات من حظ وطاقة وعزيمة لتتحول أحلامها إلى واقع ملموس قبل نهاية العام.
برج الحوت

برج الحوت بطبيعته يمتلك قدرة فريدة على جذب ما يتمناه، وكأنه يعيش حالة دائمة من التخيل الواعي الذي يقوده إلى أهدافه، سواء أكان الحلم يتعلق برحلة العمر أو باكتشاف معنى حياته.

يجد الحوت نفسه في النهاية في المكان الصحيح، ثقته في استحقاقه لما يريد، وقدرته على الشعور بفرحة تحقيقه قبل حدوثه، تجعله أحد أكثر الأبراج انسجامًا مع طاقة التحقق في هذه المرحلة.

برج الحمل
جرأة برج الحمل وطموحه هما مفتاحه للوصول إلى حياة الأحلام، إيمانه العميق بنفسه يدفعه لتخطي العقبات، وهو يدرك تمامًا أن المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يقطف ثمار جهوده، تصميمه القوي هو الذي يجذب له الترقيات المهنية أو العلاقات المثالية، لأنه ببساطة يرفض الاستسلام أو القبول بأقل مما يستحق.

برج الأسد
يتميز بطاقة إيجابية وإيمان راسخ بقدراته، أحلامه واضحة المعالم، سواء كانت امتلاك منزل الأحلام أو عيش قصة حب ملهمة، ويعمل على تجهيز نفسه نفسيًا وعمليًا لاستقبالها، تفكيره الإيجابي المستمر يجعله مستعدًا دائمًا لاحتضان أفضل النتائج عندما تأتي.

برج الجوزاء
يمتلك شبكة واسعة من العلاقات التي تدعمه في كل خطوة، هذه الروابط، إلى جانب طاقته الاجتماعية وحسه المتفائل، تجعل منه شخصًا محظوظًا في كثير من المواقف، عندما يكون في حالته المثالية، ينجذب إليه الخير والفرص، سواء في شكل ترقية مهنية أو لقاء أشخاص سيكون لهم أثر طويل الأمد في حياته.


برج القوس
هو مثال للتفاؤل والانفتاح الروحي، وهو يعرف تمامًا ما يريده ويثق في استحقاقه له، لا يضيع وقته في القلق على النتائج أو التفكير في السيناريوهات السلبية، بل يركز على الرحلة نفسها. سواء كان حلمه العيش في بلد جديد أو تحقيق هدف ظل يسعى إليه لسنوات، فإن هذه الفترة تمنحه دفعة قوية لجعل هذه الأحلام حقيقة ملموسة.(اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24