حادثة أثارت جدلا واسعا.. 7 أطفال غادروا الجزائر على متن قارب إلى اسبانيا

استأجر 7 أطفال، لا يتعدى عمر أكبرهم الـ17 سنة، قارباً بمحرك 85، مخصص للرحلات السياحية، من شاطئ "تمنفوست" البحري شرق العاصمة ، وانطلقوا به، نحو ، مستخدمين تطبيق خرائط على الهاتف النقال.

وصور الأطفال والمراهقون كل مراحل الرحلة، وصولا إلى مركز للقصر في إسبانيا، حيث بثوا فيديوهات مباشرة، وتفاعلوا مع المتابعين، شارحين كيفية نجاحهم في الرحلة بأبسط المعدات.



كما أوضحوا أن رحلتهم هذه هي الثانية بعد أولى فاشلة السنة الماضية"، وأنهم "يشتغلون منذ الصغر في البحر" ما أتاح لهم التعرف على سبل التنقل لمسافات تزيد عن الـ270 كيلومترا".

وأحدثت القصة جدلاً واسعا على في الجزائر، خاصة بعدما سوقّ لها مراهقون على أنها "إنجاز"، واصفين أصحابها بـ"الأبطال"، ما أثار استياء المنتسبين إلى قطاع التربية والمختصين والمجتمع المدني الذين انتفضوا من أجل الحيلولة دون أن يصبح هؤلاء الشبان قدوة لأقرانهم. (العربية)