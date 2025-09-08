26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بطول 52 سم.. فأر عملاق يثير الرعب في حديقة منزل!
Lebanon 24
08-09-2025
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر أب وابنه أثناء عملهما في حديقة منزلهما على فأر ضخم يبلغ طوله 52 سنتيمترًا (20 بوصة).
وقال
إيثان
سكوير: "لم نرَ فئرانًا بهذا الحجم من قبل، لذا لم نعرف من أين جاء هذا الجرذ. كان طوله على الأقل 32 سم من دون الذيل، ومع الذيل يصل إلى نحو 52 سم وأصبنا بالرعب لدى رؤيته".
Advertisement
يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على فأر ضخم آخر بطول 22 بوصة في يوركشاير الشهر الماضي، ويُعتقد أنه الأكبر الذي تم التقاطه في
المملكة
المتحدة.
هذا الحجم يفوق بكثير متوسط حجم الجرذ البني في
بريطانيا
، الذي يتراوح طوله بين 15 و27 سم من الرأس إلى الذيل.
من جهته
، قال فيل جولدينج، خبير مكافحة الحشرات الذي يعمل في المجال منذ أكثر من 20 عامًا لصحيفة "ميرور": "لم أر فأرًا أكبر من واحد بطول 16 بوصة علق بقدمي عام 2016. كان كريه الرائحة ومليئًا بالذباب، فظننت أنه ميت لكنه عضني عندما اقتربت منه".
مواضيع ذات صلة
أصيبت بجرح في الرأس بطول 5 سم.. تفاصيل جديدة عن حالة رزان المغربي بعد انهيار سقف فندق فوقها
Lebanon 24
أصيبت بجرح في الرأس بطول 5 سم.. تفاصيل جديدة عن حالة رزان المغربي بعد انهيار سقف فندق فوقها
09/09/2025 00:43:04
09/09/2025 00:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 52-36 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
Lebanon 24
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 52-36 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
09/09/2025 00:43:04
09/09/2025 00:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
Lebanon 24
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
09/09/2025 00:43:04
09/09/2025 00:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نبوءة عرّاف تُثير الرعب... ما توقّعه للعام 2026 مُخيف
Lebanon 24
نبوءة عرّاف تُثير الرعب... ما توقّعه للعام 2026 مُخيف
09/09/2025 00:43:04
09/09/2025 00:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا
المملكة
من جهته
إيثان
طاني
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ثعبان سامّ يلدغ طفلاً في الحضانة!
Lebanon 24
ثعبان سامّ يلدغ طفلاً في الحضانة!
16:00 | 2025-09-08
08/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوكب سيفقد السيطرة.. سيناريو مرعب إذا ازدادت سرعة الأرض!
Lebanon 24
الكوكب سيفقد السيطرة.. سيناريو مرعب إذا ازدادت سرعة الأرض!
14:00 | 2025-09-08
08/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!
Lebanon 24
أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!
10:50 | 2025-09-08
08/09/2025 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارقة.. ثلاثة مشاريع مبتكرة في "التحدي العالمي للعلاقات العامة"
Lebanon 24
الشارقة.. ثلاثة مشاريع مبتكرة في "التحدي العالمي للعلاقات العامة"
10:33 | 2025-09-08
08/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
Lebanon 24
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
10:00 | 2025-09-08
08/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
07:53 | 2025-09-08
08/09/2025 07:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2025-09-08
ثعبان سامّ يلدغ طفلاً في الحضانة!
14:00 | 2025-09-08
الكوكب سيفقد السيطرة.. سيناريو مرعب إذا ازدادت سرعة الأرض!
10:50 | 2025-09-08
أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!
10:33 | 2025-09-08
الشارقة.. ثلاثة مشاريع مبتكرة في "التحدي العالمي للعلاقات العامة"
10:00 | 2025-09-08
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
08:00 | 2025-09-08
باب غامض محفور في صخور كازاخستان يثير جدلاً عالمياً
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 00:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 00:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 00:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24