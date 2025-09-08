بطول 52 سم.. فأر عملاق يثير الرعب في حديقة منزل!

Advertisement

عثر أب وابنه أثناء عملهما في حديقة منزلهما على فأر ضخم يبلغ طوله 52 سنتيمترًا (20 بوصة).وقال سكوير: "لم نرَ فئرانًا بهذا الحجم من قبل، لذا لم نعرف من أين جاء هذا الجرذ. كان طوله على الأقل 32 سم من دون الذيل، ومع الذيل يصل إلى نحو 52 سم وأصبنا بالرعب لدى رؤيته".يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على فأر ضخم آخر بطول 22 بوصة في يوركشاير الشهر الماضي، ويُعتقد أنه الأكبر الذي تم التقاطه في المتحدة.هذا الحجم يفوق بكثير متوسط حجم الجرذ البني في ، الذي يتراوح طوله بين 15 و27 سم من الرأس إلى الذيل.، قال فيل جولدينج، خبير مكافحة الحشرات الذي يعمل في المجال منذ أكثر من 20 عامًا لصحيفة "ميرور": "لم أر فأرًا أكبر من واحد بطول 16 بوصة علق بقدمي عام 2016. كان كريه الرائحة ومليئًا بالذباب، فظننت أنه ميت لكنه عضني عندما اقتربت منه".