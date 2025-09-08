26
منوعات
ثعبان سامّ يلدغ طفلاً في الحضانة!
Lebanon 24
08-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لدغ ثعبان سام طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات في
ولاية كارولينا الشمالية
، في وقت ظنّ فيه موظفو
مركز الرعاية
في البداية أنها مجرد شظية.
كان الطفل يلهو قرب صندوق الرمل في مركز "نيو بيغينينجز لإثراء الطفل" في بلدة ستوني بوينت، حين بدأت يده تنتفخ، بحسب ما نقلته قناة WSOCTV9.
واعتقد العاملون في البداية أنه تعرض لشظية أو كُسرت يده، فقاموا بإبلاغ ذويه.
لكن عند وصول أحد أفراد عائلته، تغيرت الرواية، إذ تبين أن الطفل تعرض للدغة أفعى من نوع "رأس نحاسي".
وقالت
بروك
كوبر
، عمة الطفل، للقناة: "عندما وصلت، قال المدير إنه تعرض للدغة أفعى. أول سؤال خطر لي: لماذا لم يتصلوا بالإسعاف؟ ثم تساءلت: هل أُبلغ بقية الأهالي بما حصل؟".
وأفادت
خدمة الطوارئ
في مقاطعة ألكسندر بأنها تستجيب سنويًّا لحالات لدغات الثعابين في المنطقة، موضحة أن طواقم الإنقاذ لا تحمل مضاد السم، لكنها قادرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين حتى نقلهم إلى المستشفى، بحسب ما نقلته قناة WSOCTV9.
وعقب الحادث الذي وقع في مركز "نيو بيغينينغز" لإثراء الأطفال، اضطرت عائلة الطفل لنقله بشكل عاجل إلى المستشفى، بينما قام أحد موظفي الحضانة بقتل الأفعى لاحقًا، قبل أن يُعاد فتح الملعب في اليوم التالي.
