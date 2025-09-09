29
منوعات
من بينهم ابنته... اعتقال رجل اغتصب أكثر من 10 أطفال
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبضت
قوات الأمن
العراقية
على رجل بعد اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية متكررة على ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، فضلًا عن أطفال آخرين.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "القوة الأمنية المختصة نفذت العملية بعد ورود معلومات دقيقة عن تورط المتهم في سلسلة أفعال مشينة داخل محيط سكنه، ليتم اعتقاله واقتياده إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأضافت أن "السلطات باشرت بفتح تحقيق موسع في الحادثة، فيما جرى نقل الضحايا إلى الجهات الطبية والنفسية المختصة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم".
وشهد
العراق
انخفاضًا في معدلات الجريمة بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
