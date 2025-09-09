من بينهم ابنته... اعتقال رجل اغتصب أكثر من 10 أطفال

Advertisement

قبضت على رجل بعد اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية متكررة على ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، فضلًا عن أطفال آخرين.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "القوة الأمنية المختصة نفذت العملية بعد ورود معلومات دقيقة عن تورط المتهم في سلسلة أفعال مشينة داخل محيط سكنه، ليتم اعتقاله واقتياده إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وأضافت أن "السلطات باشرت بفتح تحقيق موسع في الحادثة، فيما جرى نقل الضحايا إلى الجهات الطبية والنفسية المختصة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم".وشهد انخفاضًا في معدلات الجريمة بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.