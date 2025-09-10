Advertisement

منوعات

مستوحاة من الحارات القديمة.. قرية تركية تحمي غابتها من الحرائق بهذه الطريقة

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1414974-638930915467218506.webp
Doc-P-1414974-638930915467218506.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر سكان قرية تركية حماية غابة وحقول زراعية تابعة لها من الحرائق عبر تركيب أبواب عند مداخلها لمنع الغرباء من الدخول، على غرار أبواب الأحياء والحارات القديمة.

وأظهرت صور للمشروع الفريد، بوابات على مداخل الغابة التي تصل إليها ثلاثة طرق بات سلكها مقتصراً على مختار قرية "أورهاني" في ولاية بورصة وسكانها فقط بفضل غلق الأبواب.
Advertisement

وتتميز البوابات الجديدة بكونها حديدية ويمكن فتحها عن بعد، وقد أقيمت بتبرعات سكان القرية وعددهم نحو 500 شخص.

وباتت حرائق الغابات هاجساً للمزارعين والسلطات التركية على حدٍ سواء بعد صيف شهد عدداً كبيراً من الحرائق في مناطقة واسعة من البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تركية، عن مختار القرية، "عثمان يلدز"، قوله إن الهدف من بوابات الغابة حمايتها من الحرائق.

وبجانب أبواب الغابة، وُضعت كاميرات مراقبة أيضاً لمعرفة من يدخل ويخرج منها، ورصد الحركة في محيط الغابة.

ويخطط المختار يلدز في خطوة لاحقة لجمع تبرعات جديدة من سكان قريته وشراء جرارات وصهاريج لخدمة القرية ويمكن استخدامها في إخماد أي حريق قد يندلع.

وكشفت تحقيقات السلطات التركية في حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد خلال أشهر الصيف الماضية، أن عدداً منها اندلع عن عمد أو بسبب أخطاء متنزهين وعابرين لمناطق الغابات، ويخضع عدد منهم للمحاكمة حالياً.
مواضيع ذات صلة
زجاجة ماء تحمي امرأة وكلبتها من هجوم دب في الغابة (صور)
lebanon 24
10/09/2025 09:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
15 دقيقة يوميا من المشي بهذه الطريقة قد تنقذ الحياة
lebanon 24
10/09/2025 09:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال برش للزفت على طريق المطار القديمة باتجاه المطار من دون قطع للسير
lebanon 24
10/09/2025 09:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيلا حديد تتألق بملابس بحر مستوحاة من رعاة البقر
lebanon 24
10/09/2025 09:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24

التركية

بات على

الفريد

التركي

الترك

الهد

تركي

لايت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
22:55 | 2025-09-09
16:15 | 2025-09-09
13:37 | 2025-09-09
12:24 | 2025-09-09
07:12 | 2025-09-09
04:52 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24