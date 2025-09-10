مستوحاة من الحارات القديمة.. قرية تركية تحمي غابتها من الحرائق بهذه الطريقة

Advertisement

قرر سكان قرية تركية حماية غابة وحقول زراعية تابعة لها من الحرائق عبر تركيب أبواب عند مداخلها لمنع الغرباء من الدخول، على غرار أبواب الأحياء والحارات القديمة.وأظهرت صور للمشروع ، بوابات على مداخل الغابة التي تصل إليها ثلاثة طرق بات سلكها مقتصراً على مختار قرية "أورهاني" في ولاية بورصة وسكانها فقط بفضل غلق الأبواب.وتتميز البوابات الجديدة بكونها حديدية ويمكن فتحها عن بعد، وقد أقيمت بتبرعات سكان القرية وعددهم نحو 500 شخص.وباتت حرائق الغابات هاجساً للمزارعين والسلطات على حدٍ سواء بعد صيف شهد عدداً كبيراً من الحرائق في مناطقة واسعة من البلاد.ونقلت وسائل إعلام تركية، عن مختار القرية، "عثمان يلدز"، قوله إن الهدف من بوابات الغابة حمايتها من الحرائق.وبجانب أبواب الغابة، وُضعت كاميرات مراقبة أيضاً لمعرفة من يدخل ويخرج منها، ورصد الحركة في محيط الغابة.ويخطط المختار يلدز في خطوة لاحقة لجمع تبرعات جديدة من سكان قريته وشراء جرارات وصهاريج لخدمة القرية ويمكن استخدامها في إخماد أي حريق قد يندلع.وكشفت تحقيقات السلطات التركية في حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد خلال أشهر الصيف الماضية، أن عدداً منها اندلع عن عمد أو بسبب أخطاء متنزهين وعابرين لمناطق الغابات، ويخضع عدد منهم للمحاكمة حالياً.