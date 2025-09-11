Advertisement

متفرقات

بسبب عارض يشبه الأسد.. "شي إن" تتعرض للسخرية

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1415650-638932082476931460.png
Doc-P-1415650-638932082476931460.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجدت منصة الأزياء الصينية العملاقة "شي إن" (Shein) نفسها وسط جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة لأحد عارضي الأزياء بدا شديد الشبه بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
Advertisement

الصورة، التي رافقتها موجة من التعليقات الساخرة والميمات، دفعت مستخدمين للتساؤل ما إذا كان "الديكتاتور" قد أصبح وجها جديدا لعالم الموضة. وزادت الإثارة مع تداول مزاعم عن أن الشركة فتحت تحقيقا داخليا وقدمت اعتذارا رسميا، لكن لم يُعثر على أي بيان رسمي يؤكد هذه الادعاءات.

بعض المحللين ربطوا الواقعة باستخدام نماذج صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ما جعل النقاش يتجاوز حدود الموضة إلى جدل أوسع حول مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الحملات التجارية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها "شي إن" انتقادات بسبب صور مثيرة للجدل. ففي حادثة سابقة، ظهرت صورة لويجي مانجيوني، المتهم باغتيال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير"، على إعلان لقميص أبيض، وهو ما أثار استنكارا واسعا قبل أن تسارع المنصة إلى حذفها.

وأكد متحدث باسم الشركة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "الصورة مقدمة من طرف خارجي وأزيلت فور اكتشافها"، مشيرا إلى بدء تحقيق داخلي. لكن الغموض بقي قائما حول كيفية تسلل هذه الصور إلى الموقع، خصوصا أن المنصة ترفع آلاف المنتجات يوميا.

وفي محاولة للتحقق من الصورة المثيرة للجدل، استخدمت "بي بي سي" أداة التعرف على الوجه Amazon Rekognition، فوجدت نسبة تطابق وصلت إلى 99.9% بين صورة العارض وصورة حقيقية لمانجيوني. ومع ذلك، أشار خبراء إلى علامات تدل على تدخل تقني، مثل الإضاءة غير المتناسقة، نسيج جلد غريب، بقع غير طبيعية، وغياب تفاصيل دقيقة في اليد.

ويرجح باحثون أن تكون الصورة قد أُنشئت عبر منصة MidJourney مع دمج لوجه حقيقي وصورة رقمية. ورغم ذلك، لا يزال السؤال مطروحا: هل كان الخطأ بشريا، أم أن الذكاء الاصطناعي هو المسؤول؟
 
مواضيع ذات صلة
"الثنائي" يعتبر انه تعرض لخديعة وتعاطيه سيكون "على القطعة"
lebanon 24
11/09/2025 21:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غطاء هاتف يشبه الجلد البشري.. والسبب غير متوقع!
lebanon 24
11/09/2025 21:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتل "UFC" عربي يتعرض لتشويه كامل بسبب إصابات مروعة (صور)
lebanon 24
11/09/2025 21:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة "عربات جدعون 2" تُعرض اليوم على الحكومة للمصادقة عليها
lebanon 24
11/09/2025 21:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الذكاء الاصطناعي

البريطانية

البريطاني

بي بي سي

الصينية

يونايتد

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:29 | 2025-09-11
10:23 | 2025-09-11
10:00 | 2025-09-11
08:30 | 2025-09-11
06:30 | 2025-09-11
03:31 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24