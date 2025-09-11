بسبب عارض يشبه الأسد.. "شي إن" تتعرض للسخرية

Advertisement

وجدت منصة الأزياء العملاقة " " (Shein) نفسها وسط جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة لأحد عارضي الأزياء بدا شديد الشبه بالرئيس السوري السابق .الصورة، التي رافقتها موجة من التعليقات الساخرة والميمات، دفعت مستخدمين للتساؤل ما إذا كان "الديكتاتور" قد أصبح وجها جديدا لعالم الموضة. وزادت الإثارة مع تداول مزاعم عن أن الشركة فتحت تحقيقا داخليا وقدمت اعتذارا رسميا، لكن لم يُعثر على أي بيان رسمي يؤكد هذه الادعاءات.بعض المحللين ربطوا الواقعة باستخدام نماذج صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ما جعل يتجاوز حدود الموضة إلى جدل أوسع حول مخاطر الاعتماد على في الحملات التجارية.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها "شي إن" انتقادات بسبب صور مثيرة للجدل. ففي حادثة سابقة، ظهرت صورة لويجي مانجيوني، المتهم باغتيال الرئيس التنفيذي لشركة " هيلث كير"، على إعلان لقميص أبيض، وهو ما أثار استنكارا واسعا قبل أن تسارع المنصة إلى حذفها.وأكد متحدث باسم الشركة لهيئة الإذاعة " " أن "الصورة مقدمة من طرف خارجي وأزيلت فور اكتشافها"، مشيرا إلى بدء تحقيق داخلي. لكن الغموض بقي قائما حول كيفية تسلل هذه الصور إلى الموقع، خصوصا أن المنصة ترفع آلاف المنتجات يوميا.وفي محاولة للتحقق من الصورة المثيرة للجدل، استخدمت " سي" أداة التعرف على الوجه Amazon Rekognition، فوجدت نسبة تطابق وصلت إلى 99.9% بين صورة العارض وصورة حقيقية لمانجيوني. ومع ذلك، أشار خبراء إلى علامات تدل على تدخل تقني، مثل الإضاءة غير المتناسقة، نسيج جلد غريب، بقع غير طبيعية، وغياب تفاصيل دقيقة في اليد.ويرجح باحثون أن تكون الصورة قد أُنشئت عبر منصة MidJourney مع دمج لوجه حقيقي وصورة رقمية. ورغم ذلك، لا يزال السؤال مطروحا: هل كان الخطأ بشريا، أم أن الذكاء الاصطناعي هو المسؤول؟