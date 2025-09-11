Advertisement

منوعات

واحدة من أندر القطع العلمية في العالم... تحفة "باسكالين" في المزاد بسعر خيالي!

Lebanon 24
11-09-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1415816-638932299694210054.webp
Doc-P-1415816-638932299694210054.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد دار المزادات اللندنية "كريستيز" لعرض واحدة من أندر القطع العلمية في العالم، وذلك خلال مزاد علني يقام في باريس في 19 تشرين الثاني المقبل.
Advertisement


وسيكون محط الأنظار نموذج من آلة "باسكالين" الشهيرة التي ابتكرها الفيلسوف والرياضي الفرنسي بليز باسكال عام 1642، والمقدَّر سعرها بين مليونَي يورو وثلاثة ملايين.


وتُعتبر "باسكالين" أول محاولة موثّقة في التاريخ لصناعة آلة قادرة على إجراء العمليات الحسابية بدلاً من الاعتماد على العقل البشري.


وكان باسكال قد صمّمها وهو في التاسعة عشرة من عمره لمساعدة والده، رئيس محكمة نورماندي الضريبية آنذاك، في إدارة حسابات العائدات المالية.


ووفق بيان صادر عن "كريستيز"، فإن النموذج المطروح للبيع يُعدّ الوحيد من نوعه المملوك بشكل خاص، بينما تحتفظ متاحف كبرى مثل متحف الفنون والحرف في باريس ومتحف هنري لوكوك في كليرمون-فيران ببقية النماذج المعروفة.


وتشير التقديرات إلى أنّ باسكال صنع نحو 20 آلة، لم ينجُ منها حتى اليوم إلا 9 فقط.


وستُتاح للجمهور فرصة مشاهدة هذه التحفة العلمية في باريس بين 10 و23 أيلول، ثم تنتقل إلى نيويورك من 11 إلى 15 تشرين الأول، وإلى هونغ كونغ من 23 إلى 29 من الشهر نفسه، قبل أن تعود إلى العاصمة الفرنسية عشية المزاد الكبير.


يُذكر أنّ هناك ثلاثة أنواع من "باسكالين": عشرية للحسابات الأساسية، ومحاسبية لإدارة الأموال، وأخرى لقياس المسافات. أما النموذج المعروض للبيع، فهو الوحيد المعروف من الفئة الأخيرة، وما زال يعمل بكفاءة حتى اليوم.
مواضيع ذات صلة
أكبر قطعة من المريخ ستباع في مزاد علني.. كم يصل سعرها؟
lebanon 24
12/09/2025 02:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بمبلغ خيالي.. بيع جورب مايكل جاكسون "المتّسخ" في مزاد علني (صورة)
lebanon 24
12/09/2025 02:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"عالم كيكي الخيالي": مسكن مشترك للنساء فقط في الصين للهروب من الضغوط
lebanon 24
12/09/2025 02:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
lebanon 24
12/09/2025 02:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الفرنسية

نيويورك

الرياض

البشري

رياضي

باريس

العلم

كالين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:29 | 2025-09-11
10:25 | 2025-09-11
10:23 | 2025-09-11
10:00 | 2025-09-11
08:30 | 2025-09-11
06:30 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24