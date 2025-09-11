واحدة من أندر القطع العلمية في العالم... تحفة "باسكالين" في المزاد بسعر خيالي!

Advertisement

تستعد دار المزادات اللندنية "كريستيز" لعرض واحدة من أندر القطع العلمية في العالم، وذلك خلال مزاد علني يقام في في 19 تشرين الثاني المقبل.وسيكون محط الأنظار نموذج من آلة "باسكالين" الشهيرة التي ابتكرها الفيلسوف والرياضي الفرنسي بليز باسكال عام 1642، والمقدَّر سعرها بين مليونَي يورو وثلاثة ملايين.وتُعتبر "باسكالين" أول محاولة موثّقة في التاريخ لصناعة آلة قادرة على إجراء العمليات الحسابية بدلاً من الاعتماد على العقل .وكان باسكال قد صمّمها وهو في التاسعة عشرة من عمره لمساعدة والده، رئيس محكمة نورماندي الضريبية آنذاك، في إدارة حسابات العائدات المالية.ووفق بيان صادر عن "كريستيز"، فإن النموذج المطروح للبيع يُعدّ الوحيد من نوعه المملوك بشكل خاص، بينما تحتفظ متاحف كبرى مثل متحف الفنون والحرف في باريس ومتحف هنري لوكوك في كليرمون-فيران ببقية النماذج المعروفة.وتشير التقديرات إلى أنّ باسكال صنع نحو 20 آلة، لم ينجُ منها حتى اليوم إلا 9 فقط.وستُتاح للجمهور فرصة مشاهدة هذه التحفة العلمية في باريس بين 10 و23 أيلول، ثم تنتقل إلى من 11 إلى 15 تشرين الأول، وإلى هونغ كونغ من 23 إلى 29 من الشهر نفسه، قبل أن تعود إلى العاصمة عشية المزاد الكبير.يُذكر أنّ هناك ثلاثة أنواع من "باسكالين": عشرية للحسابات الأساسية، ومحاسبية لإدارة الأموال، وأخرى لقياس المسافات. أما النموذج المعروض للبيع، فهو الوحيد المعروف من الفئة الأخيرة، وما زال يعمل بكفاءة حتى اليوم.