قرر أن ينتقم من مديره بطريقة لا تخطر على البال... وهذا ما حصل!

لكن تبيّن لاحقًا أنّ هذه المقاطع مفبركة وأن المدير بريء منها تمامًا.فقد قضت في ، بإدانة عامل في أحد المصانع وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في التشهير بمديره عبر إنشاء صفحة وهمية على " "، نشر من خلالها فيديوهات مزيفة تُظهر الأخير وهو يتجاوز بحق العمال.وكانت قد أحالت المتهم إلى المحاكمة إثر بلاغ تقدم به المدير المتضرر لدى مباحث مكافحة الجريمة الإلكترونية، أفاد فيه بأن مجهولًا أنشأ حسابًا وهميًا باسمه، تضمن صورًا ومقاطع فيديو ملفقة تُصوّره وكأنه يتلفظ بعبارات بذيئة تجاه موظفيه، مرفقة بمنشورات تدّعي أن هؤلاء هم العاملون تحت إمرته.واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الجريمة، وأنه "استغل بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالمجني عليه والتي كان وضعها على حسابه الشخصي على فيسبوك وظاهرة أمام أصدقائه، وقام بتركيب العبارات الصوتية التي تضمنت ألفاظًا خادشة وبذيئة عليها".وأرفق مقاطع الفيديو المركبة بعبارات تحريضية من نوعية: "مدير في مصنع.. انظروا كيف يتعامل مع العمال ومذا يقول لهم"، و" هذا الرجل طاغية في صورة ، لماذا يسكت عنه المسؤولون؟".