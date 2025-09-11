Advertisement

منوعات

قرر أن ينتقم من مديره بطريقة لا تخطر على البال... وهذا ما حصل!

Lebanon 24
11-09-2025 | 23:00
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مديرًا في منصب رفيع وهو يسيء لمرؤوسيه مستخدمًا ألفاظًا خارجة وإشارات غير لائقة، وسط اتهامات بأنه يشغل موقعه الوظيفي "من دون وجه حق".
لكن تبيّن لاحقًا أنّ هذه المقاطع مفبركة وأن المدير بريء منها تمامًا.



فقد قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، بإدانة عامل في أحد المصانع المصرية وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في التشهير بمديره عبر إنشاء صفحة وهمية على "فيسبوك"، نشر من خلالها فيديوهات مزيفة تُظهر الأخير وهو يتجاوز بحق العمال.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة إثر بلاغ تقدم به المدير المتضرر لدى مباحث مكافحة الجريمة الإلكترونية، أفاد فيه بأن مجهولًا أنشأ حسابًا وهميًا باسمه، تضمن صورًا ومقاطع فيديو ملفقة تُصوّره وكأنه يتلفظ بعبارات بذيئة تجاه موظفيه، مرفقة بمنشورات تدّعي أن هؤلاء هم العاملون تحت إمرته.



واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الجريمة، وأنه "استغل بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالمجني عليه والتي كان وضعها على حسابه الشخصي على فيسبوك وظاهرة أمام أصدقائه، وقام بتركيب العبارات الصوتية التي تضمنت ألفاظًا خادشة وبذيئة عليها".



 وأرفق مقاطع الفيديو المركبة بعبارات تحريضية من نوعية: "مدير في مصنع.. انظروا كيف يتعامل مع العمال ومذا يقول لهم"، و" هذا الرجل طاغية في صورة بني آدم، لماذا يسكت عنه المسؤولون؟".
