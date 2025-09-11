Advertisement

11-09-2025
الحمل
 
مهنياً: ارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار

عاطفياً: لا تدع الحبّ الذي تشعر به تجاه الشريك يتحوّل إلى حقد بسبب المشاكل بينكما
Advertisement

صحياً: عليك ان تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال
 
الثور
 
مهنياً: القمر الجديد في العذراء معا الكسوف يفتح أمامك أبواباً كانت مغلقة، ويشير إلى إيجابيات، لكنه يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار

عاطفياً: إذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، بادر إلى التكلم معه في الموضوع اليوم قبل الغد

صحياً: بعض الألم في عنقك أو بين كتفيك، خفف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة
 
 
الجوزاء
 
مهنياً: تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم

عاطفياً: ابتعاد الشريك عنك بسبب سفره يشعرك بالكثير من الحزن والوحدة والشوق

صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة كن مستعداً لمواجهة التعب الذي يسببه ذلك
 
السرطان
 
مهنياً: مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصاً كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها

عاطفياً: يعرّفك صديق إلى شخص من الجنس الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، وتسير الأمور كما يجب

صحياً: السباحة رياضة مفيدة جداً، مارسها ساعة يومياً أو كلما سنحت لك الفرصة
 
 
مهنياً: صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأموال والنجاح

عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما

صحياً: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك
 
 
العذراء
 
مهنياً: تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزاً لتوسيع مجال عملك واستثماراتك

عاطفياً: مفاجأة تزيدك ثقة بالشريك وتعلقاً به وتفكّر في الارتباط سريعاً بعدما كنت تؤجّله باستمرار

صحياً: لا تجيّر القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيّرها لنفسك وحثّهم على القيام بها
 
الميزان
 
مهنياً: وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك

عاطفياً: أمامك فرصة عظيمة لتذوّق السعادة الغرامية مع شخص كنت تحلم بلقائه منذ زمن

صحياً: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ
 
 
مهنياً: تصب حركة الكواكب في مصلحتك فتوقع يا عزيزي تغيرات تحصل في محيط عملك أو في حياتك الشخصية

عاطفياً: تشهد علاقتك بالشريك تغيّرات جذرية في الأيام المقبلة وقد توصلك إلى الزواج

صحياً: خفف من ساعات جلوسك، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد
 
 
مهنياً: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً

عاطفياً: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له

صحياً: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أوقف كل شيء واقصد طبيبك فوراً
 
 
الجدي
 
مهنياً: راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس

عاطفياً: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك

صحياً: لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة، وخصوصاً في المطاعم، بل اختر الصحي منها
 
الدلو
 
مهنياً: تحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها واعمل على تصحيحها قبل فوات الأوان

عاطفياً: لا تحاول لوم الشريك بسبب انزعاجه منك، فأنت كنت تغيب عنه طويلاً في المدة الأخيرة

صحياً: قد تشعر أنك بحاجة إلى طبيب نفساني، لأن كل ما يدور حولك يثير قلقك ويزعجك ويقلق راحتك
 
 
مهنياً: يصلك مبلغ من المال عن طريق ميراث يساعدك على الانطلاق في أحد مشاريعك

عاطفياً: حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدء علاقة جديدة على أساس صلب

صحياً: حاول عدم الانفعال وتمالك نفسك إذا أردت المحافظة على صحة سليمة
 
 
