الحمل
مهنياً: ارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار
عاطفياً: لا تدع الحبّ الذي تشعر به تجاه الشريك يتحوّل إلى حقد بسبب المشاكل بينكما
صحياً: عليك ان تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل
غير مطمئن في هذا المجال
الثور
مهنياً: القمر الجديد في العذراء
معا الكسوف يفتح أمامك أبواباً كانت مغلقة، ويشير إلى إيجابيات، لكنه يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار
عاطفياً: إذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، بادر
إلى التكلم معه في الموضوع اليوم قبل الغد
صحياً: بعض الألم في عنقك أو بين كتفيك، خفف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة
الجوزاء
مهنياً: تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم
عاطفياً: ابتعاد الشريك عنك بسبب سفره يشعرك بالكثير من الحزن والوحدة والشوق
صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة كن مستعداً لمواجهة التعب الذي يسببه ذلك
السرطان
مهنياً: مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصاً كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها
عاطفياً: يعرّفك صديق إلى شخص من الجنس الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، وتسير الأمور كما يجب
صحياً: السباحة رياضة مفيدة جداً، مارسها ساعة يومياً أو كلما سنحت لك الفرصة
مهنياً: صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأموال والنجاح
عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما
صحياً: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك
العذراء
مهنياً: تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزاً لتوسيع مجال عملك واستثماراتك
عاطفياً: مفاجأة تزيدك ثقة بالشريك وتعلقاً به وتفكّر في الارتباط سريعاً بعدما كنت تؤجّله باستمرار
صحياً: لا تجيّر القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيّرها لنفسك وحثّهم على القيام بها
الميزان
مهنياً: وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك
عاطفياً: أمامك فرصة عظيمة لتذوّق السعادة الغرامية مع شخص كنت تحلم بلقائه منذ زمن
صحياً: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ
مهنياً: تصب حركة الكواكب في مصلحتك فتوقع يا عزيزي تغيرات تحصل في محيط عملك أو في حياتك الشخصية
عاطفياً: تشهد علاقتك بالشريك تغيّرات جذرية في الأيام المقبلة وقد توصلك إلى الزواج
صحياً: خفف من ساعات جلوسك، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي
مفيد
مهنياً: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً
عاطفياً: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له
صحياً: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أوقف كل شيء واقصد طبيبك فوراً
الجدي
مهنياً: راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس
عاطفياً: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك
صحياً: لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة، وخصوصاً في المطاعم، بل اختر الصحي منها
الدلو
مهنياً: تحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها واعمل على تصحيحها قبل فوات الأوان
عاطفياً: لا تحاول لوم الشريك بسبب انزعاجه منك، فأنت كنت تغيب عنه طويلاً في المدة الأخيرة
صحياً: قد تشعر أنك بحاجة إلى طبيب نفساني، لأن كل ما يدور حولك يثير قلقك ويزعجك ويقلق راحتك
مهنياً: يصلك مبلغ من المال عن طريق ميراث يساعدك على الانطلاق في أحد مشاريعك
عاطفياً: حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدء علاقة جديدة على أساس صلب
صحياً: حاول عدم الانفعال وتمالك نفسك إذا أردت المحافظة على صحة سليمة