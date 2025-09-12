الحمل
يوم ناجح على الصعيد المهني يشير إلى تبدلات في العمل، وتستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة.
الثور
مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.
الجوزاء
القمر الجديد كما الكسوف في برج العذراء
قد يجعلانك تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل
، لكنها مسألة أيام ويعود التفاؤل المعهود والنجاح.
السرطان
الكسوف في العذراء
لن يكون سيئاً بالنسبة إليك لأنه يحدث في منزلك الثالث، ما يجعل المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء.
الأسد
الكسوف الحاصل يتحدث عن غياب أو اختفاء أو ضغط، وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً يسبب لك بعض القلق.
العذراء
الكسوف الحاصل في برجك يتحدث عن تغيير وانتفاضة أو حسم أو اتفاق مالي مهم قد يدر عليك الأرباح الطائلة.
الميزان
حاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، ولكن بعيداً عن الالتباس والمشكلات، واعمل بصمت.
العقرب
يتحدث هذا اليوم عن أرباح ومكتسبات لم تكن تتوقعها، ويلمع نجمك في المفاوضات وتكون قادراً على الإقناع بشكل مدهش.
القوس
إن القمر الجديد مع الكسوف يشير إلى بعض الارتباك، وتطرأ أحداث لا ترضيك أو يتراجع مشروع او تنقطع صلات تدريجياً.
الجدي
القمر الجديد في العذراء يتزامن مع كسوف يتحدث عن تغيير قد لا يكون بالضرورة سيئاً، لكن قد تحتاج إلى نصيحة، وثمة من هو مستعد للمساعدة.
الدلو
الكسوف اليوم يولد جواً عاماً دقيقاً، لكن تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع.
الحوت
احذر هذا اليوم افتعال المشاكل مع الزملاء في العمل، الوقت غير ملائم لذلك إطلاقاً . (السومرية)