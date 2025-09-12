Advertisement

الحمليوم ناجح على الصعيد المهني يشير إلى تبدلات في العمل، وتستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة.الثورمغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.الجوزاءالقمر الجديد كما الكسوف في قد يجعلانك تمر بحال من الاضطراب والقلق على ، لكنها مسألة أيام ويعود التفاؤل المعهود والنجاح.السرطانالكسوف في لن يكون سيئاً بالنسبة إليك لأنه يحدث في منزلك الثالث، ما يجعل المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء.الكسوف الحاصل يتحدث عن غياب أو اختفاء أو ضغط، وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً يسبب لك بعض القلق.العذراءالكسوف الحاصل في برجك يتحدث عن تغيير وانتفاضة أو حسم أو اتفاق مالي مهم قد يدر عليك الأرباح الطائلة.الميزانحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، ولكن بعيداً عن الالتباس والمشكلات، واعمل بصمت.يتحدث هذا اليوم عن أرباح ومكتسبات لم تكن تتوقعها، ويلمع نجمك في المفاوضات وتكون قادراً على الإقناع بشكل مدهش.إن القمر الجديد مع الكسوف يشير إلى بعض الارتباك، وتطرأ أحداث لا ترضيك أو يتراجع مشروع او تنقطع صلات تدريجياً.الجديالقمر الجديد في العذراء يتزامن مع كسوف يتحدث عن تغيير قد لا يكون بالضرورة سيئاً، لكن قد تحتاج إلى نصيحة، وثمة من هو مستعد للمساعدة.الدلوالكسوف اليوم يولد جواً عاماً دقيقاً، لكن تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع.احذر هذا اليوم افتعال المشاكل مع الزملاء في العمل، الوقت غير ملائم لذلك إطلاقاً . (السومرية)