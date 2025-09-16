27
منوعات
طلاب تعرضوا لتسمم جماعي
Lebanon 24
16-09-2025
|
16:48
A-
A+
أُصيب خمسة طلاب أردنيين بحالة تسمم غذائي جماعي في إحدى مدارس لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ما استدعى نقلهم على الفور إلى
مستشفى اليرموك
.
وقال مدير
المستشفى، الدكتور
أحمد العكور
، في تصريحات صحفية، إن "التحقيقات الأولية أظهرت أن التسمم ناتج عن تناول وجبات غذائية من مطعم واحد"، موضحاً أن أربعة من المصابين أطفال.
وأضاف أن المستشفى باشر بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم العلاج الفوري للطلاب المصابين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن الوجبات التي تسببت بالتسمم تناولها الطلاب خلال الدوام المدرسي.
