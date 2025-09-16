Advertisement

منوعات

طلاب تعرضوا لتسمم جماعي

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1417916-638936634332468525.png
Doc-P-1417916-638936634332468525.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيب خمسة طلاب أردنيين بحالة تسمم غذائي جماعي في إحدى مدارس لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ما استدعى نقلهم على الفور إلى مستشفى اليرموك.
Advertisement

وقال مدير المستشفى، الدكتور أحمد العكور، في تصريحات صحفية، إن "التحقيقات الأولية أظهرت أن التسمم ناتج عن تناول وجبات غذائية من مطعم واحد"، موضحاً أن أربعة من المصابين أطفال.

وأضاف أن المستشفى باشر بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم العلاج الفوري للطلاب المصابين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن الوجبات التي تسببت بالتسمم تناولها الطلاب خلال الدوام المدرسي.

مواضيع ذات صلة
تسمم جماعي يُغلق أبواب سلسلة مطاعم معروفة ويقودها للإفلاس
lebanon 24
17/09/2025 00:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وجبة مدرسية مجانية... تسمم جماعي يصيب 360 طالبًا!
lebanon 24
17/09/2025 00:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تسمم أسرة من 4 أفراد بعد تناول وجبة ملوثة بمبيد حشري
lebanon 24
17/09/2025 00:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذروا زجاجات البلاستيك داخل السيارة.. قد تسمم جسمكم!
lebanon 24
17/09/2025 00:58:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى اليرموك

أحمد العكور

وقال مدير

اليرموك

أردني

العلا

أردن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:44 | 2025-09-16
14:13 | 2025-09-16
09:36 | 2025-09-16
04:00 | 2025-09-16
02:29 | 2025-09-16
02:00 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24