Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1417962-638936871264081483.jpg
Doc-P-1417962-638936871264081483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برج الحمل
مهنيا: قد يكون مولود برج الحمل لديه طاقة عالية اليوم، لكن حاول تركزها في إنجازات عملية بدل الدخول في نقاشات جانبية.

عاطفيا: قد يكون الشريك محتاج منك دعم واهتمام أكتر، فيجب أن تكون مرن وصريح.
Advertisement

صحيا: انتبه لإرهاقك، ومارس رياضة خفيفة لتجديد نشاطك.

برج الثور
مهنيا: مولود برج الثور قد يكون أمامه فرص لتحسين دخله أو توسيع عمله، ولكن يجب التخطيط جيدا.

عاطفيا: الاستقرار يسيطر على علاقتك، لكن تجنب العناد الزائد.

صحيا: ابتعد عن الأكلات الدسمة وحافظ على نظام متوازن.

برج الجوزاء
مهنيا: من الممكن أن يكون اليوم مناسب لتبادل الأفكار والابتكار، لكن ابتعد عن التشتت.

عاطفيا: من الممكن أن تتعرف على شخص جديد يلفت انتباهك، أو تجدد التواصل مع شخص قديم.

صحيا: تناول المياة بكثرة كي تحافظ على نشاطك.

برج السرطان
مهنيا: لديك إنجازات مهمة اليوم، لكنك قد تكون في حاجه للسيطرة على التوتر.

عاطفيا: حاول فتح قلبك للشريك وعبر عن مشاعرك بدون تحفظ.

صحيا: حاول الخروج في جو مفتوح أو ممترسة رياضة لتهدئة أعصابك.

برج الأسد 
مهنيا: الفرص أمامك لكنك في حاجه للصبر والتفكير العميق قبل أي قرار.

عاطفيا: من الممكن أن تسبب الغيرة ممكن توتر في علاقتك، فيجب أن تكون أهدى.

صحيا: قد يفرق النوم المنتظم معك في طاقتك.

برج العذراء 
مهنيا: قد تكون ترتيباتك الدقيقة شيئا جيدا، إذ أنها تجعلك مميزا وسط زملائك.

عاطفيا: يوم مناسب لفتح صفحة جديدة مع الشريك أو تقوية العلاقة.

صحيا: قلل من القهوة أو المنبهات، واهتم براحة جسدك.


برج الميزان
مهنيا: قد تكون في حاجة للتوازن بين عملك وحياتك الشخصية، ولا تعطي كل طاقتك للعمل فقط.

عاطفيا: يوم مناسب لتجديد الرومانسية أو لقاء مميز.

صحيا: مارس نشاطا بدنيا يساعدك على استعادة توازنك النفسي.

برج العقرب
مهنيا: قد تواجه تحديات، لكن تركيزك العالي قد يجعلك تتغلب عليها.

عاطفيا: تجنب الشكوك والغيرة كي تحافظ على استقرار العلاقة.

صحيا: خفف من الضغوط العصبية واتخذ وقت للراحة.

برج القوس
مهنيا: لديك حماس كبير لإنجاز مهامك، لكن لا تتسرع في القرارات.

عاطفيا: يوم مليء بالدفء ومن الممكن أن يجمعك بالشريك على لحظات جميلة.

صحيا: حاول أن تخصص وقتا لنشاط رياضي ممتع.

برج الجدي
مهنيا: قد يجعلك انضباطك قادرا على تحقيق إنجازات واضحة، لكن خفف من الجدية.

عاطفيا: تحتاج لأن تكون أكثر مرونة وتسامح في علاقتك.

صحيا: اهتم بالتغذية السليمة، فقد يحتاج جسدك لعناصر غذائية متوازنة.

برج الدلو
مهنيا: الأفكار الجديدة فد تفتح لك أبوابا مهمة، لكن ناقشها مع فريقك قبل التنفيذ.

عاطفيا: يوم مناسب للتقرب أكتر من الشريك أو مصالحة بعد خلاف.

صحيا: حاول تجربة أنشطة تساعدك على الاسترخاء وتقليل التوتر.

برج الحوت
مهنيا: إبداعك ظاهر اليوم، ما يجعلك قد تحصل على المزيد من الفرص الواعدة.

عاطفيا: لديك فرصة لتقوية الروابط مع شخص مقرّب ليك.

صحيا: راقب نومك ونظامك الغذائي لتجنب الإرهاق.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
17/09/2025 10:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
17/09/2025 10:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
17/09/2025 10:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
17/09/2025 10:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

العذراء

الرومان

العقرب

الغيرة

رياضي

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2025-09-17
02:00 | 2025-09-17
00:07 | 2025-09-17
00:07 | 2025-09-17
23:00 | 2025-09-16
16:48 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24