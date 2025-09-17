Advertisement

فنون ومشاهير

تحذيرات لأبرز شركات الأدويّة... ما علاقة هذا الممثل وهذه الإعلاميّة؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:15
Doc-P-1418138-638937119608316805.jpg
Doc-P-1418138-638937119608316805.jpg photos 0
أصدرت الهيئة الأميركية للأغذية والعقاقير تحذيرات رسمية لشركات أدوية كبرى "أسترازينيكا"، "إيلي ليلي"، و"نوفو نورديسك" بسبب إعلانات ترويجية اعتُبرت مضللة، وتمّ استخدام مشاهير مثل أوبرا وينفري ومورغان فريمان في حملات دعائية لأدوية القلب والسمنة، مع تقليل الحديث عن الآثار الجانبية.
والسبب وراء التحذير هو استخدام بعض الممثلين الذين يبدون بصحة مثالية. (العربية)
 
 
 
