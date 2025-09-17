تحذيرات لأبرز شركات الأدويّة... ما علاقة هذا الممثل وهذه الإعلاميّة؟

Advertisement

أصدرت الهيئة الأميركية للأغذية والعقاقير تحذيرات رسمية لشركات أدوية كبرى "أسترازينيكا"، " ليلي"، و" " بسبب إعلانات ترويجية اعتُبرت مضللة، وتمّ استخدام مشاهير مثل ومورغان في حملات دعائية لأدوية القلب والسمنة، مع تقليل الحديث عن الآثار الجانبية.