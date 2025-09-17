Advertisement

فنون ومشاهير

العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 09:53
كشفت الشرطة الأميركيّة، أنّ الجثة المتحللة التي عُثر عليها داخل حقيبة في صندوق سيارة "تسلا" مسجلة باسم الفنان ديفيد أنتوني بيرك المعروف بـ"D4vd"، كانت محتجزة في ساحة حجز في مدينة لوس أنجلوس، تعود لفتاة مراهقة يتراوح عمرها بين 14 و15 عاماً.
وبحسب التقارير الأوليّة، فإنّ طول الفتاة يبلغ نحو 157 سنتيمتراً، وشعرها أسود مموج، وكانت ترتدي قميصاً قصيراً وبنطالاً "ليغينغ"، بالإضافة إلى قرط أصفر واحد وسوار معدني أصفر.
وفي حين لا يزال "D4vd" البالغ من العمر 20 عاماً في جولة فنية، أكد متحدث باسمه أنه على علم بما حدث ويتعاون بشكل كامل مع الشرطة. (ارم نيوز)
 
 
 
