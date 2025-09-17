العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟



كشفت الشرطة الأميركيّة، أنّ الجثة المتحللة التي عُثر عليها داخل حقيبة في صندوق سيارة " " مسجلة باسم الفنان بيرك المعروف بـ"D4vd"، كانت محتجزة في ساحة حجز في مدينة ، تعود لفتاة مراهقة يتراوح عمرها بين 14 و15 عاماً.

وبحسب التقارير الأوليّة، فإنّ طول الفتاة يبلغ نحو 157 سنتيمتراً، وشعرها أسود مموج، وكانت ترتدي قميصاً قصيراً وبنطالاً "ليغينغ"، بالإضافة إلى قرط أصفر واحد وسوار معدني أصفر.

وفي حين لا يزال "D4vd" البالغ من العمر 20 عاماً في جولة فنية، أكد متحدث باسمه أنه على علم بما حدث ويتعاون بشكل كامل مع الشرطة. (ارم نيوز)