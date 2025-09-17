Advertisement

منوعات

كانت ذاهبة لأخذ درس... شاهدوا كيف دهست شاحنة هذه الفتاة عمداً (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2025 | 14:13
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام شاحنة بدهس فتاة كانت تسير على جانب الطريق في قرية "تومين" بمحافظة حماه السورية، الواقعة على الطرف الشمالي لسد الرستن.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الشارع كان خالياً من السيارات والمشاة، ما يشير إلى أن الحادثة كانت جريمة قتل متعمدة ومخطط لها مسبقاً.
 

وأثار الفيديو موجة استنكار وغضب واسعة بين المتابعين السوريين، خصوصاً في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الحادث أو معلومات عن ملاحقة المسؤولين عن الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أن الفتاة، طالبة، وقد كانت ذاهبة كي تأخذ درساً لأحد المقررات عندما فاجأتها السيارة من الخلف، ضربتها ورمتها أرضاً، فيما لم يُعرف بعد مدى الخطورة على حياتها وطبيعة الإصابات التي تعرضت لها.



 
 
