كانت ذاهبة لأخذ درس... شاهدوا كيف دهست شاحنة هذه الفتاة عمداً (فيديو)

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الشارع كان خالياً من السيارات والمشاة، ما يشير إلى أن الحادثة كانت جريمة قتل متعمدة ومخطط لها مسبقاً.وأثار الفيديو موجة استنكار وغضب واسعة بين المتابعين السوريين، خصوصاً في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الحادث أو معلومات عن ملاحقة المسؤولين عن الواقعة.