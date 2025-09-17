27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كانت ذاهبة لأخذ درس... شاهدوا كيف دهست شاحنة هذه الفتاة عمداً (فيديو)
Lebanon 24
17-09-2025
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول مستخدمو
مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو يظهر قيام شاحنة بدهس فتاة كانت تسير على جانب الطريق في قرية "تومين" بمحافظة حماه
السورية
، الواقعة على الطرف
الشمالي
لسد
الرستن
.
Advertisement
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الشارع كان خالياً من السيارات والمشاة، ما يشير إلى أن الحادثة كانت جريمة قتل متعمدة ومخطط لها مسبقاً.
وأثار الفيديو موجة استنكار وغضب واسعة بين المتابعين السوريين، خصوصاً في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الحادث أو معلومات عن ملاحقة المسؤولين عن الواقعة.
وأشارت المعلومات إلى أن الفتاة، طالبة، وقد كانت ذاهبة كي تأخذ درساً لأحد المقررات عندما فاجأتها السيارة من الخلف، ضربتها ورمتها أرضاً، فيما لم يُعرف بعد مدى الخطورة على حياتها وطبيعة الإصابات التي تعرضت لها.
مواضيع ذات صلة
فيديو مروّع... شاحنة دهست فتى عمره 12 عاماً
Lebanon 24
فيديو مروّع... شاحنة دهست فتى عمره 12 عاماً
18/09/2025 04:44:34
18/09/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: بولندا كانت مستهدفة عمدًا في الهجوم الروسي
Lebanon 24
زيلينسكي: بولندا كانت مستهدفة عمدًا في الهجوم الروسي
18/09/2025 04:44:34
18/09/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع لانقلاب شاحنة في لبنان.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو مروّع لانقلاب شاحنة في لبنان.. شاهدوه!
18/09/2025 04:44:34
18/09/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ملفت للأميرة كيت.. شاهدوا كيف ربطت شعرها في 10 ثوانٍ من دون بكلة!
Lebanon 24
فيديو ملفت للأميرة كيت.. شاهدوا كيف ربطت شعرها في 10 ثوانٍ من دون بكلة!
18/09/2025 04:44:34
18/09/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
السورية
✨ الخلف
الشمالي
الشمال
الرستن
سورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاميرا وثّقت الحادثة... هكذا تسبّب ابن الـ10 سنوات بحريق داخل متجر (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا وثّقت الحادثة... هكذا تسبّب ابن الـ10 سنوات بحريق داخل متجر (فيديو)
16:35 | 2025-09-17
17/09/2025 04:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"ترند" أبكى العالم.. الذكاء الاصطناعي يعيد الأحبة الراحلين
Lebanon 24
"ترند" أبكى العالم.. الذكاء الاصطناعي يعيد الأحبة الراحلين
10:59 | 2025-09-17
17/09/2025 10:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟
Lebanon 24
العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟
09:53 | 2025-09-17
17/09/2025 09:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الفلافل... تسمم 23 طالباً
Lebanon 24
بسبب الفلافل... تسمم 23 طالباً
08:59 | 2025-09-17
17/09/2025 08:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات لأبرز شركات الأدويّة... ما علاقة هذا الممثل وهذه الإعلاميّة؟
Lebanon 24
تحذيرات لأبرز شركات الأدويّة... ما علاقة هذا الممثل وهذه الإعلاميّة؟
06:15 | 2025-09-17
17/09/2025 06:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:35 | 2025-09-17
كاميرا وثّقت الحادثة... هكذا تسبّب ابن الـ10 سنوات بحريق داخل متجر (فيديو)
10:59 | 2025-09-17
"ترند" أبكى العالم.. الذكاء الاصطناعي يعيد الأحبة الراحلين
09:53 | 2025-09-17
العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟
08:59 | 2025-09-17
بسبب الفلافل... تسمم 23 طالباً
06:15 | 2025-09-17
تحذيرات لأبرز شركات الأدويّة... ما علاقة هذا الممثل وهذه الإعلاميّة؟
04:55 | 2025-09-17
أثناء قص شعره.. حلاق بريطاني ينقذ حياة مراهق
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24