روسية تبيع "روحها" لشراء دمى "لابوبو"

القصة بدأت كـ"مزحة" على منصة "تيليغرام"، حين عرض خبير تسويق يُدعى دفع المبلغ مقابل توقيع عقد رسمي مع أي شخص يبيع روحه. لكن المفاجأة جاءت حين قبلت الشابة كارينا ، ووقّعت الوثيقة فعلاً. في حادثة مثيرة للجدل، وافقت شابة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً على بيع "روحها" مقابل 100 ألف روبل (نحو 1180 دولاراً أميركياً)، لتنفق المبلغ على شراء دمى "لابوبو" وحضور حفل غنائي، بحسب ما نقل موقع " سنترال".القصة بدأت كـ"مزحة" على منصة "تيليغرام"، حين عرض خبير تسويق يُدعى دفع المبلغ مقابل توقيع عقد رسمي مع أي شخص يبيع روحه. لكن المفاجأة جاءت حين قبلت الشابة كارينا ، ووقّعت الوثيقة فعلاً.

ونشر ديمتري صوراً وإيصال الدفع، قائلاً: "لقد اشتريت أول روح لي.. أشعر وكأنني الآن!".



كارينا بدت غير مبالية بالانتقادات، وأوضحت في مقابلة مع قناة "ماش" على تيليغرام أنها لا تهتم بما سيحدث لروحها ولا تندم على الصفقة. لكن الروسية أصدرت بياناً حاداً دانت فيه الواقعة، مؤكدة أن كارينا "اختارت الشر"، ومحذرة من "الانحطاط الأخلاقي والمعاناة وحتى الموت" كنتائج محتملة لهذه الخطوة.