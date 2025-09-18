Advertisement

روسية تبيع "روحها" لشراء دمى "لابوبو"

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:41
Doc-P-1418627-638938143024512662.png
Doc-P-1418627-638938143024512662.png photos 0
في حادثة مثيرة للجدل، وافقت شابة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً على بيع "روحها" مقابل 100 ألف روبل (نحو 1180 دولاراً أميركياً)، لتنفق المبلغ على شراء دمى "لابوبو" وحضور حفل غنائي، بحسب ما نقل موقع "أوديتي سنترال".
القصة بدأت كـ"مزحة" على منصة "تيليغرام"، حين عرض خبير تسويق يُدعى ديمتري دفع المبلغ مقابل توقيع عقد رسمي بالدم مع أي شخص يبيع روحه. لكن المفاجأة جاءت حين قبلت الشابة كارينا العرض، ووقّعت الوثيقة فعلاً.
 
ونشر ديمتري صوراً وإيصال الدفع، قائلاً: "لقد اشتريت أول روح لي.. أشعر وكأنني ديفي جونز الآن!".

كارينا بدت غير مبالية بالانتقادات، وأوضحت في مقابلة مع قناة "ماش" على تيليغرام أنها لا تهتم بما سيحدث لروحها ولا تندم على الصفقة. لكن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أصدرت بياناً حاداً دانت فيه الواقعة، مؤكدة أن كارينا "اختارت الشر"، ومحذرة من "الانحطاط الأخلاقي والمعاناة وحتى الموت" كنتائج محتملة لهذه الخطوة.
