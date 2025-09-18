اعتقد أنّه دب... مربي نحل يطلق النار على إمام مسجد!

Advertisement

شهدت إحدى قرى ولاية حادثة غريبة، إذ أطلق مربي نحل النار على إمام معتقداً منه أنّه دب جاء لسرقة العسل.وكان الإمام محمد يلدزهان عائدًا من صلاة العشاء في مسجد قرية إلياسلار، حين مرّ بالقرب من خلايا النحل الخاصة بأحد السكان، ليباغته مالكها بإطلاق النار.وأفادت وسائل إعلام تركية أنّ الإمام تعرّض لإصابة بليغة نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث يرقد حاليًا في العناية المشددة.وأوقفت الشرطة الرجل، ويدعى " أوزدزغان"، الذي أطلق النار من بندقية، قبل أن يفاجئهم باعترافه بأنه أطلق النار بعدما ظنَّ الحركة قرب خلايا النحل تعود لدب.وأوضح أنه تعرض لعدة هجمات من الدببة خلال الفترة الماضية؛ ما دفعه لحراسة خلاياه من هجمات جديدة تقع في الليل.