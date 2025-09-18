27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اعتقد أنّه دب... مربي نحل يطلق النار على إمام مسجد!
Lebanon 24
18-09-2025
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت إحدى قرى ولاية
بولو
التركية
حادثة غريبة، إذ أطلق مربي نحل النار على إمام
مسجد
معتقداً منه أنّه دب جاء لسرقة العسل.
Advertisement
وكان الإمام محمد يلدزهان عائدًا من صلاة العشاء في مسجد قرية إلياسلار، حين مرّ بالقرب من خلايا النحل الخاصة بأحد السكان، ليباغته مالكها بإطلاق النار.
وأفادت وسائل إعلام تركية أنّ الإمام تعرّض لإصابة بليغة نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث يرقد حاليًا في العناية المشددة.
وأوقفت الشرطة الرجل، ويدعى "
فؤاد
أوزدزغان"، الذي أطلق النار من بندقية، قبل أن يفاجئهم باعترافه بأنه أطلق النار بعدما ظنَّ الحركة قرب خلايا النحل تعود لدب.
وأوضح أنه تعرض لعدة هجمات من الدببة خلال الفترة الماضية؛ ما دفعه لحراسة خلاياه من هجمات جديدة تقع في الليل.
مواضيع ذات صلة
ترامب: يمكننا التوصل لصفقة في أوكرانيا ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار
Lebanon 24
ترامب: يمكننا التوصل لصفقة في أوكرانيا ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار
19/09/2025 00:35:01
19/09/2025 00:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
19/09/2025 00:35:01
19/09/2025 00:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أعتقد أن نظيري الروسي بات يميل أكثر إلى وقف إطلاق النار
Lebanon 24
زيلينسكي: أعتقد أن نظيري الروسي بات يميل أكثر إلى وقف إطلاق النار
19/09/2025 00:35:01
19/09/2025 00:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إمام مسجد في العراق... تعرّض للإعتداء والإحتجاز!
Lebanon 24
وفاة إمام مسجد في العراق... تعرّض للإعتداء والإحتجاز!
19/09/2025 00:35:01
19/09/2025 00:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد يلدز
التركية
ام محمد
التركي
محمد ي
الترك
لو ال
فؤاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
طائرة تعلق في الجو لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يصدّق!
Lebanon 24
طائرة تعلق في الجو لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يصدّق!
15:27 | 2025-09-18
18/09/2025 03:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
روسية تبيع "روحها" لشراء دمى "لابوبو"
Lebanon 24
روسية تبيع "روحها" لشراء دمى "لابوبو"
10:41 | 2025-09-18
18/09/2025 10:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عملية ولادة.. أطباء اشتبكوا بين بعضهم
Lebanon 24
خلال عملية ولادة.. أطباء اشتبكوا بين بعضهم
08:55 | 2025-09-18
18/09/2025 08:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
08:35 | 2025-09-18
18/09/2025 08:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
05:15 | 2025-09-18
18/09/2025 05:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:27 | 2025-09-18
طائرة تعلق في الجو لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يصدّق!
10:41 | 2025-09-18
روسية تبيع "روحها" لشراء دمى "لابوبو"
08:55 | 2025-09-18
خلال عملية ولادة.. أطباء اشتبكوا بين بعضهم
08:35 | 2025-09-18
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
05:15 | 2025-09-18
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
04:26 | 2025-09-18
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 00:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 00:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 00:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24