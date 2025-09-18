طائرة تعلق في الجو لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يصدّق!

Advertisement

وأوضحت الهيئة لوكالة فرانس برس أن رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من أورلي إلى أجاكسيو في كورسيكا اضطرت للتحليق دائريًا فوق لمدة 18 دقيقة بعد غفوة المراقب.وأضافت هيئة الطيران "كشف تدخل في عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".ورغم أن نتيجة اختبار الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".