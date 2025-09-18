Advertisement

طائرة تعلق في الجو لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يصدّق!

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:27
علق ركاب رحلة جوية من باريس إلى كورسيكا في الجو لأكثر من ربع ساعة بعدما غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض خلال نوبة عمله، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية.
وأوضحت الهيئة لوكالة فرانس برس أن رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من مطار باريس أورلي إلى أجاكسيو في جزيرة كورسيكا اضطرت للتحليق دائريًا فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة 18 دقيقة بعد غفوة المراقب.


وأضافت هيئة الطيران "كشف تدخل إدارة الإطفاء في المطار عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".


وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".


ورغم أن نتيجة اختبار الكحول الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".
 
