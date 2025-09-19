Advertisement

متفرقات

معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ينطلق في هذا التاريخ!

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:21
Doc-P-1418889-638938740796693656.png
Doc-P-1418889-638938740796693656.png photos 0
تواصل هيئة الأدب والنشر والترجمة استعداداتها لتنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، تحت شعار "الرياض تقرأ"، خلال الفترة من 2 إلى 11 تشرين الأول المقبل، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكلاء محليين ودوليين من أكثر من 25 دولة، في حضور نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين.
وأوضح الدكتور عبداللطيف الواصل، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المعرض يُعد أكبر منصة ثقافية داعمة للقراءة والمعرفة في المنطقة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها المستمر بالثقافة والعمل الثقافي، كما يعكس مكانة المملكة في صياغة المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة استقطبت مشاركة واسعة من الناشرين، مما يعكس أهميتها في دعم قطاع النشر المحلي والعربي، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، ويتيح للزوار رحلة ثقافية متكاملة تمزج بين المعرفة والإبداع عبر استخدام أحدث التقنيات الرقمية والحلول المبتكرة.

ويقدم المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يضم ندوات، ورش عمل، أمسيات شعرية، وعروضًا فنية بمشاركة أبرز الأسماء الثقافية والأدبية والفنية، إضافة إلى منطقة خاصة بالطفل لتطوير شغف القراءة لدى الأطفال واليافعين.

كما يوفر المعرض منصة للأدباء السعوديين لإبراز أعمالهم، ومنطقة توقيع للكتب، وأجنحة للهيئات الثقافية والفكرية الحكومية والخاصة، مع برامج متخصصة لدعم صناعة النشر وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، ليكون ملتقى شاملًا للمعرفة والإبداع على المستوى المحلي والعالمي.
