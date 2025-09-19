Advertisement

علاقة عاطفية تقود لسرقة نقود من منزل بمصر والقبض على المتهمين

Lebanon 24
19-09-2025 | 15:00
كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة بالعمرانية، حيث تبين أن إبنة مالكة الشقة وراء ارتكاب الواقعة، كما تم ضبط شاب تربطها به علاقة عاطفية، لتحريضها على السرقة.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من سيدة أفادت فيه بسرقة 60 ألف جنيه من شقتها بالعمرانية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن إبنة مقدمة البلاغ وراء سرقة النقود، بتحريض من شاب تربطهما علاقة عاطفية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات توجيه شاب اتهاما لخادمة وآخرين  بسرقة شقته بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء معاينة للشقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
مديرية أمن الجيزة

النيابة

العمران

