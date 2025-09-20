واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)



ونشرت والدة الطفل فيديو عبر حسابها على تطبيق لعملية استخراج السلطعون من اذن ابنها. استخرج طبيب في سلطعون (كابوريا) حي من أذن طفل صغير شعر بشيء يتحرك داخل رأسه إثر زيارة عائلية إلى الشاطئ، وفق ما أورد موقع "دايلي ميل".ونشرت والدة الطفل فيديو عبر حسابها على تطبيق لعملية استخراج السلطعون من اذن ابنها.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

وقالت إن بدأ يشتكي من انزعاج فور عودتهما من البحر، ما دفعها إلى نقله إلى محلي، وهناك، اكتشف الأطباء أن سلطعونًا صغيرًا قد دخل في أذنه.



وبطلب من الطفل، قامت والدته بتصوير لحظة إزالة السلطعون من أذنه. ويظهر الفيديو بيدرو وهو يبكي متشبثًا بيد والدته، بينما يقوم الطبيب بالإمساك برأسه بيد واحدة وينزع الكائن البحري باليد الأخرى.



وبعد استخراج السلطعون من اذنه، ظهر الطفل وهو يتجول على النقالة.(LBCI)