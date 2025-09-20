29
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
20-09-2025
03:00
استخرج طبيب في
المكسيك
سلطعون (كابوريا) حي من أذن طفل صغير شعر بشيء يتحرك داخل رأسه إثر زيارة عائلية إلى الشاطئ، وفق ما أورد موقع "دايلي ميل".
ونشرت والدة الطفل فيديو عبر حسابها على تطبيق
انستغرام
لعملية استخراج السلطعون من اذن ابنها.
لمشاهدة الفيديو
اضغط هنا
وقالت إن
بيدرو
بدأ يشتكي من انزعاج فور عودتهما من البحر، ما دفعها إلى نقله إلى
مركز صحي
محلي، وهناك، اكتشف الأطباء أن سلطعونًا صغيرًا قد دخل في أذنه.
وبطلب من الطفل، قامت والدته بتصوير لحظة إزالة السلطعون من أذنه. ويظهر الفيديو بيدرو وهو يبكي متشبثًا بيد والدته، بينما يقوم الطبيب بالإمساك برأسه بيد واحدة وينزع الكائن البحري باليد الأخرى.
وبعد استخراج السلطعون من اذنه، ظهر الطفل وهو يتجول على النقالة.(LBCI)
