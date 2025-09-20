بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها

Advertisement

انتشر مقطع فيديو من بلدة باليكارا بولاية كيرالا يُظهر لحظة إنقاذ طفلة صغيرة كانت تختنق بعد ابتلاعها علكة عن طريق الخطأ، في مشهد أثار إعجاب رواد الإنترنت.وبحسب الفيديو، كانت الطفلة فاطمة، البالغة ثماني سنوات، تقود دراجتها عندما شعرت بضيق تنفس فتوجّهت إلى مجموعة من الرجال طلبًا للمساعدة. في البداية حاول أحدهم التربيت على ظهرها، لكن آخر أدرك خطورة الموقف فورًا فحملها وضغط على بطنها باستخدام تقنية الطوارئ لفتح مجرى الهواء. وبفضل هذه الخطوات السريعة، تم إنقاذها في الوقت المناسب ومنع حادث مأسوي.