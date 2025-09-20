27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها
Lebanon 24
20-09-2025
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مقطع فيديو من بلدة باليكارا بولاية كيرالا
الهندية
يُظهر لحظة إنقاذ طفلة صغيرة كانت تختنق بعد ابتلاعها علكة عن طريق الخطأ، في مشهد أثار إعجاب رواد الإنترنت.
Advertisement
وبحسب الفيديو، كانت الطفلة فاطمة، البالغة ثماني سنوات، تقود دراجتها عندما شعرت بضيق تنفس فتوجّهت إلى مجموعة من الرجال طلبًا للمساعدة. في البداية حاول أحدهم التربيت على ظهرها، لكن آخر أدرك خطورة الموقف فورًا فحملها وضغط على بطنها باستخدام تقنية الطوارئ لفتح مجرى الهواء. وبفضل هذه الخطوات السريعة، تم إنقاذها في الوقت المناسب ومنع حادث مأسوي.
مواضيع ذات صلة
سدادة قطنية منسية كادت أن تُنهي حياتها
Lebanon 24
سدادة قطنية منسية كادت أن تُنهي حياتها
21/09/2025 00:38:33
21/09/2025 00:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
Lebanon 24
في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
21/09/2025 00:38:33
21/09/2025 00:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: في 5 و7 آب الحكومة اتخذت قرارات غير ميثاقية كادت أن تأخذ البلد إلى فتنة كبرى
Lebanon 24
قاسم: في 5 و7 آب الحكومة اتخذت قرارات غير ميثاقية كادت أن تأخذ البلد إلى فتنة كبرى
21/09/2025 00:38:33
21/09/2025 00:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ممرضة تخاطر بحياتها لتطعيم رضيع
Lebanon 24
بالفيديو.. ممرضة تخاطر بحياتها لتطعيم رضيع
21/09/2025 00:38:33
21/09/2025 00:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
فيديو
ولاية كيرالا
lebanon
الهندية
الهندي
إنترنت
الهند
الطف
بالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وبّخت رئيسة الإقليم.. نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في برلمان مدريد (فيديو)
Lebanon 24
وبّخت رئيسة الإقليم.. نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في برلمان مدريد (فيديو)
16:53 | 2025-09-20
20/09/2025 04:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"
16:00 | 2025-09-20
20/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كسوف للشمس.. هكذا تشاهدونه مباشرة
Lebanon 24
بالفيديو: كسوف للشمس.. هكذا تشاهدونه مباشرة
15:08 | 2025-09-20
20/09/2025 03:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهمتها بالعنف.. كندا تمنع دخول فرقة راب إيرلندية داعمة لفلسطين
Lebanon 24
اتهمتها بالعنف.. كندا تمنع دخول فرقة راب إيرلندية داعمة لفلسطين
14:46 | 2025-09-20
20/09/2025 02:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يتعلق بطول الجسم.. علاج صيني مثير للجدل
Lebanon 24
يتعلق بطول الجسم.. علاج صيني مثير للجدل
13:02 | 2025-09-20
20/09/2025 01:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:53 | 2025-09-20
وبّخت رئيسة الإقليم.. نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في برلمان مدريد (فيديو)
16:00 | 2025-09-20
الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"
15:08 | 2025-09-20
بالفيديو: كسوف للشمس.. هكذا تشاهدونه مباشرة
14:46 | 2025-09-20
اتهمتها بالعنف.. كندا تمنع دخول فرقة راب إيرلندية داعمة لفلسطين
13:02 | 2025-09-20
يتعلق بطول الجسم.. علاج صيني مثير للجدل
10:40 | 2025-09-20
في مطار أميركيّ... أخفى رفاتاً بشريّة داخل الحقيبة! (صور)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 00:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 00:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 00:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24