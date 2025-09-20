Advertisement

منوعات

بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها

Lebanon 24
20-09-2025 | 14:08
Doc-P-1419507-638940004407482595.png
Doc-P-1419507-638940004407482595.png photos 0
انتشر مقطع فيديو من بلدة باليكارا بولاية كيرالا الهندية يُظهر لحظة إنقاذ طفلة صغيرة كانت تختنق بعد ابتلاعها علكة عن طريق الخطأ، في مشهد أثار إعجاب رواد الإنترنت.
وبحسب الفيديو، كانت الطفلة فاطمة، البالغة ثماني سنوات، تقود دراجتها عندما شعرت بضيق تنفس فتوجّهت إلى مجموعة من الرجال طلبًا للمساعدة. في البداية حاول أحدهم التربيت على ظهرها، لكن آخر أدرك خطورة الموقف فورًا فحملها وضغط على بطنها باستخدام تقنية الطوارئ لفتح مجرى الهواء. وبفضل هذه الخطوات السريعة، تم إنقاذها في الوقت المناسب ومنع حادث مأسوي.
 
منوعات

فيديو

ولاية كيرالا

lebanon

الهندية

الهندي

إنترنت

الهند

الطف

بالي

فيديو
