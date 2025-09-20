Advertisement

منوعات

سرداب فرعوني يكشف عن فضيحة.. ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
20-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1419549-638940099670302445.png
Doc-P-1419549-638940099670302445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة أثارت دهشة الرأي العام في مصر، كشفت لجنة تفتيش روتينية تابعة لمديرية الصحة بمحافظة قنا عن أعمال حفر وتنقيب سرية داخل مكتب صحة مركز دشنا شمال المحافظة، حيث عثرت على حفرة عمقها 4 أمتار تؤدي إلى سرداب أفقي يمتد لأكثر من 20 متراً.
Advertisement

وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 موظفين متورطين في الواقعة، فيما أعلنت النيابة الإدارية بدء التحقيقات معهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار، مع فرض طوق أمني حول الموقع ونقل أعمال المكتب إلى الإدارة الصحية مؤقتاً.

وبحسب بيان النيابة الإدارية، بدأت القصة صدفة أثناء تفتيش روتيني للجنة الصحية، التي لاحظت أصواتاً غريبة وأبواباً مغلقة في أوقات غير رسمية، ما دفعها لإبلاغ الشرطة. وتبين أن الأدوات المستخدمة في الحفر كانت يدوية خفيفة لتجنب الإزعاج، وأن المتهمين استغلوا موقع المكتب في منطقة أثرية تاريخية للبحث عن "كنوز الفراعنة".

ويعد مركز دشنا من المناطق الغنية بالتراث الفرعوني في صعيد مصر، مما يجعله هدفاً لعصابات التنقيب غير المشروع. وتشير تقارير وزارة الآثار إلى تسجيل أكثر من 500 حالة تنقيب غير قانوني في مصر خلال عام 2024، معظمها في الصعيد، حيث تُقدر السوق السوداء للآثار بمليارات الدولارات سنوياً وفق اليونسكو.

وتعاقب القوانين المصرية على جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بعقوبات تصل إلى 25 سنة حبساً وغرامات كبيرة، خاصة إذا كان المتورطون موظفين حكوميين كما في هذه القضية.
مواضيع ذات صلة
فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)
lebanon 24
21/09/2025 11:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تضرب وزيرة إسرائيلية.. هذا ما حصل معها
lebanon 24
21/09/2025 11:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف رعاة لبنانيين
lebanon 24
21/09/2025 11:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
21/09/2025 11:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الآثار

مديرية الصحة

مديرية ال

اليونسكو

الفراعنة

النيابة

المصرية

فرعون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:02 | 2025-09-21
23:30 | 2025-09-20
16:53 | 2025-09-20
16:00 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
14:46 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24