31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سرداب فرعوني يكشف عن فضيحة.. ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
20-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة أثارت دهشة الرأي العام في مصر، كشفت لجنة تفتيش روتينية تابعة لمديرية الصحة بمحافظة قنا عن أعمال حفر وتنقيب سرية داخل مكتب صحة مركز دشنا شمال المحافظة، حيث عثرت على حفرة عمقها 4 أمتار تؤدي إلى سرداب أفقي يمتد لأكثر من 20 متراً.
Advertisement
وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 موظفين متورطين في الواقعة، فيما أعلنت
النيابة
الإدارية بدء التحقيقات معهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار، مع فرض طوق أمني حول الموقع ونقل أعمال المكتب إلى الإدارة الصحية مؤقتاً.
وبحسب بيان النيابة الإدارية، بدأت القصة صدفة أثناء تفتيش روتيني للجنة الصحية، التي لاحظت أصواتاً غريبة وأبواباً مغلقة في أوقات غير رسمية، ما دفعها لإبلاغ الشرطة. وتبين أن الأدوات المستخدمة في الحفر كانت يدوية خفيفة لتجنب الإزعاج، وأن المتهمين استغلوا موقع المكتب في منطقة أثرية تاريخية للبحث عن "كنوز
الفراعنة
".
ويعد مركز دشنا من المناطق الغنية بالتراث الفرعوني في صعيد مصر، مما يجعله هدفاً لعصابات التنقيب غير المشروع. وتشير تقارير
وزارة الآثار
إلى تسجيل أكثر من 500 حالة تنقيب غير قانوني في مصر خلال عام 2024، معظمها في الصعيد، حيث تُقدر السوق السوداء للآثار بمليارات الدولارات سنوياً وفق
اليونسكو
.
وتعاقب القوانين
المصرية
على جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بعقوبات تصل إلى 25 سنة حبساً وغرامات كبيرة، خاصة إذا كان المتورطون موظفين حكوميين كما في هذه القضية.
مواضيع ذات صلة
فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)
21/09/2025 11:57:05
21/09/2025 11:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تضرب وزيرة إسرائيلية.. هذا ما حصل معها
Lebanon 24
فضيحة تضرب وزيرة إسرائيلية.. هذا ما حصل معها
21/09/2025 11:57:05
21/09/2025 11:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف رعاة لبنانيين
Lebanon 24
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف رعاة لبنانيين
21/09/2025 11:57:05
21/09/2025 11:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
21/09/2025 11:57:05
21/09/2025 11:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الآثار
مديرية الصحة
مديرية ال
اليونسكو
الفراعنة
النيابة
المصرية
فرعون
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
04:02 | 2025-09-21
21/09/2025 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إطلاق نار تهزّ ولاية أميركية.. عدّة إصابات والشرطة تلاحق الفاعلين
Lebanon 24
حادثة إطلاق نار تهزّ ولاية أميركية.. عدّة إصابات والشرطة تلاحق الفاعلين
23:30 | 2025-09-20
20/09/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وبّخت رئيسة الإقليم.. نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في برلمان مدريد (فيديو)
Lebanon 24
وبّخت رئيسة الإقليم.. نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في برلمان مدريد (فيديو)
16:53 | 2025-09-20
20/09/2025 04:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"
16:00 | 2025-09-20
20/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كسوف للشمس.. هكذا تشاهدونه مباشرة
Lebanon 24
بالفيديو: كسوف للشمس.. هكذا تشاهدونه مباشرة
15:08 | 2025-09-20
20/09/2025 03:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:02 | 2025-09-21
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
23:30 | 2025-09-20
حادثة إطلاق نار تهزّ ولاية أميركية.. عدّة إصابات والشرطة تلاحق الفاعلين
16:53 | 2025-09-20
وبّخت رئيسة الإقليم.. نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين في برلمان مدريد (فيديو)
16:00 | 2025-09-20
الذكاء الاصطناعي والموت.. جدل عالمي حول "الرحيل الرقمي"
15:08 | 2025-09-20
بالفيديو: كسوف للشمس.. هكذا تشاهدونه مباشرة
14:46 | 2025-09-20
اتهمتها بالعنف.. كندا تمنع دخول فرقة راب إيرلندية داعمة لفلسطين
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24