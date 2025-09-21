جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!

Advertisement

قضت محكمة في الأميركية بسجن كريستوفر ماثيوز لمدة (40 عامًا) وشيرلي ماثيوز (20 عامًا) بتهمة إساءة معاملة الأطفال المشددة إثر وفاة ابنهما الرضيع بسبب الإهمال والجوع.وفي التفاصيل ووفقا لصحيفة " " كان قد وُلد الرضيع بوزن طبيعي لكنه توفي بعد شهرين وهو في حالة هزال شديد، إذ اعترف الأب بعدم تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية له.ووصف الحالة بأنها "مروعة" تشبه مشاهد أفلام الرعب بسبب جسد الطفل الهزيل والمغطى بالجلد فقط.وقال المدعي العام : "دمر كريستوفر وشيرلي ماثيوز حياة طفلهما الرضيع تمامًا بإهمالهما ورعايته السيئة حتى وفاته".وأضاف: "لا شك أن هذه من أصعب التي واجهناها، وكان من الممكن تجنب معاناة هذا الطفل وموته المؤلم بالكامل".وتابع قائلاً: "الشر موجود فعلاً، وبصراحة، السجن هو أقل ما يستحقانه، لكن هذا هو الحد الذي يسمح به القانون".وخلال نطق الحكم، وصفت القاضية أماندا باكسيلي القضية بـ"المروعة"، وقالت: "كنت أتمنى أن أتمكن من فرض عقوبة أشد من 20 عامًا، لكن القانون الذي كان سارياً وقت ارتكاب الجريمة كان محدوداً وقيدني".وأضافت باكسيلي أن قانون ولاية تم تحديثه لاحقاً ليتيح فرض عقوبات أشد في "حالات مثل هذه"، لكن ذلك لم يكن معمولاً به وقت وقوع الجريمة.