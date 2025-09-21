Advertisement

منوعات

جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!

Lebanon 24
21-09-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1419683-638940642530196071.png
Doc-P-1419683-638940642530196071.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة في ولاية ألاباما الأميركية بسجن كريستوفر ماثيوز لمدة (40 عامًا) وشيرلي ماثيوز (20 عامًا) بتهمة إساءة معاملة الأطفال المشددة إثر وفاة ابنهما الرضيع كارسون بسبب الإهمال والجوع.
Advertisement

وفي التفاصيل ووفقا لصحيفة "بيبول" كان قد وُلد الرضيع بوزن طبيعي لكنه توفي بعد شهرين وهو في حالة هزال شديد، إذ اعترف الأب بعدم تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية له.

ووصف المدعي العام الحالة بأنها "مروعة" تشبه مشاهد أفلام الرعب بسبب جسد الطفل الهزيل والمغطى بالجلد فقط.

وقال المدعي العام سي جيه روبنسون: "دمر كريستوفر وشيرلي ماثيوز حياة طفلهما الرضيع تمامًا بإهمالهما ورعايته السيئة حتى وفاته".

وأضاف: "لا شك أن هذه من أصعب القضايا التي واجهناها، وكان من الممكن تجنب معاناة هذا الطفل وموته المؤلم بالكامل".

وتابع قائلاً: "الشر موجود فعلاً، وبصراحة، السجن هو أقل ما يستحقانه، لكن هذا هو الحد الذي يسمح به القانون".

وخلال نطق الحكم، وصفت القاضية أماندا باكسيلي القضية بـ"المروعة"، وقالت: "كنت أتمنى أن أتمكن من فرض عقوبة أشد من 20 عامًا، لكن القانون الذي كان سارياً وقت ارتكاب الجريمة كان محدوداً وقيدني".

وأضافت باكسيلي أن قانون ولاية ألاباما تم تحديثه لاحقاً ليتيح فرض عقوبات أشد في "حالات مثل هذه"، لكن ذلك لم يكن معمولاً به وقت وقوع الجريمة.
 
مواضيع ذات صلة
وفاة طفلة في غزة بسبب سوء التغذية والجوع قبل قليل (العربية)
lebanon 24
21/09/2025 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
lebanon 24
21/09/2025 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
lebanon 24
21/09/2025 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها أنهى حياتها وطفلاهما داخل المنزل.. جريمة مروعة ضحيتها لاعبة جودو في مصر
lebanon 24
21/09/2025 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية ألاباما

المدعي العام

روبنسون

القضايا

ألاباما

سي جيه

كارسون

كريستو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:38 | 2025-09-21
04:02 | 2025-09-21
23:30 | 2025-09-20
23:00 | 2025-09-20
16:53 | 2025-09-20
16:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24