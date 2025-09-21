Advertisement

حفل زفاف كاد أن يتحول إلى كارثة... هذا ما حصل بسبب المفرقعات!

21-09-2025 | 10:38
شهد حي المزة في العاصمة السورية دمشق، ليلة السبت، حادثة مأساوية نتيجة احتراق سيارة خلال حفل زفاف بسبب الألعاب النارية.
وأفادت مصادر سورية أن السيارة الخاصة كانت متوقفة في منطقة الماروتا سيتي في حي المزة، حيث أصابتها إحدى الألعاب النارية المشتعلة بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأوضحت المصادر أن القذف العشوائي للألعاب النارية أثناء الاحتفال كان السبب المباشر في اندلاع الحريق بالسيارة.

وتداولت حسابات وناشطون سوريون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق ما حدث، وتظهر النيران تشتعل في السيارة المذكورة.

وقال شهود عيان إن فرق الدفاع المدني السوري تدخلت على الفور وقامت بإخماد الحريق الذي طال المركبة، دون معلومات عن ضحايا أو إصابات.
