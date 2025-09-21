حفل زفاف كاد أن يتحول إلى كارثة... هذا ما حصل بسبب المفرقعات!

Advertisement

شهد في العاصمة ، ليلة السبت، حادثة مأساوية نتيجة احتراق سيارة خلال حفل زفاف بسبب الألعاب النارية.وأفادت مصادر أن السيارة الخاصة كانت متوقفة في منطقة الماروتا سيتي في حي ، حيث أصابتها إحدى الألعاب النارية المشتعلة بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.وأوضحت المصادر أن القذف العشوائي للألعاب النارية أثناء الاحتفال كان السبب المباشر في اندلاع الحريق بالسيارة.وتداولت حسابات وناشطون سوريون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق ما حدث، وتظهر النيران تشتعل في السيارة المذكورة.وقال شهود إن فرق الدفاع المدني السوري تدخلت على الفور وقامت بإخماد الحريق الذي طال المركبة، دون معلومات عن ضحايا أو إصابات.