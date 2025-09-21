29
منوعات
مفاجأة غيرت حياتها.. امرأة أميركية تفوز باليانصيب بمساعدة ChatGPT
Lebanon 24
21-09-2025
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة لافتة من ولاية فرجينيا الأميركية، فازت كاري إدواردز المقيمة في ميدلوثيان بجائزة كبرى في يانصيب
باوربول
بعد أن استعانت بـChatGPT لاختيار أرقام تذكرتها. وبحسب صحيفة "
نيويورك
بوست"، طابقت الأرقام التي اقترحها
الذكاء الاصطناعي
أربعة من الأرقام الخمسة الأولى بالإضافة إلى رقم باوربول، ما منحها جائزة 50 ألف دولار تضاعفت ثلاث مرات إلى 150 ألف دولار بفضل خيار "
باور
بلاي
".
وقالت إدواردز خلال
مؤتمر صحفي
إنها طلبت من ChatGPT بشكل عرضي أن "يتحدث معها" ويمنحها أرقامًا للعب، قبل أن تتلقى بعد يومين إشعارًا يفيد بفوزها. في البداية ظنّت أنه احتيال حتى تأكدت من صحة المكسب الذي وصفته بالمفاجأة التي ستغير حياتها.
ورغم الفوز الكبير، أعلنت إدواردز أنها ستتبرع بالمبلغ كاملًا لثلاث جهات خيرية: جمعية التنكس الجبهي الصدغي (AFTD) دعمًا لأبحاث المرض الذي أودى بحياة زوجها، مزارع
شالوم
لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، وجمعية الإغاثة التابعة للبحرية ومشاة البحرية لمساعدة أفراد
الخدمة العسكرية
وعائلاتهم.
وقالت إدواردز إنها شعرت بـ"نعمة إلهية" فور فوزها وعرفت على الفور ما يجب أن تفعله بالمبلغ، آملة أن يكون تصرفها مثالًا يُحتذى به في مشاركة النعم مع الآخرين.
الذكاء الاصطناعي
الخدمة العسكرية
جمعية الإغاثة
مشاة البحرية
مؤتمر صحفي
نيويورك
باوربول
شالوم
