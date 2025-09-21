مفاجأة غيرت حياتها.. امرأة أميركية تفوز باليانصيب بمساعدة ChatGPT

Advertisement

وقالت إدواردز خلال إنها طلبت من ChatGPT بشكل عرضي أن "يتحدث معها" ويمنحها أرقامًا للعب، قبل أن تتلقى بعد يومين إشعارًا يفيد بفوزها. في البداية ظنّت أنه احتيال حتى تأكدت من صحة المكسب الذي وصفته بالمفاجأة التي ستغير حياتها.ورغم الفوز الكبير، أعلنت إدواردز أنها ستتبرع بالمبلغ كاملًا لثلاث جهات خيرية: جمعية التنكس الجبهي الصدغي (AFTD) دعمًا لأبحاث المرض الذي أودى بحياة زوجها، مزارع لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، وجمعية الإغاثة التابعة للبحرية ومشاة البحرية لمساعدة أفراد وعائلاتهم.وقالت إدواردز إنها شعرت بـ"نعمة إلهية" فور فوزها وعرفت على الفور ما يجب أن تفعله بالمبلغ، آملة أن يكون تصرفها مثالًا يُحتذى به في مشاركة النعم مع الآخرين.