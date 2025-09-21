داخل الحمام.. معركة بين رجل ودب (فيديو)

Advertisement

تحول هدوء أحد الأحياء الريفية في مقاطعة ليك بولاية الأميركية إلى مشهد من الفوضى والرعب، بعد أن اقتحم دب منزل زيك يوم الجمعة الماضي وانتهى به المطاف عالقاً داخل الحمّام قبل أن يطلق عليه صاحب المنزل النار.وبحسب كلارك، دخل الدب إلى المنزل عبر باب المرآب الذي أغلق تلقائياً خلفه، ثم اقتحم غرفة المعيشة حيث كانت والدة زوجته جالسة، لتصرخ مذعورة "دب "، فيما بدأت الكلاب بالنباح وعمّت الفوضى المكان. اندفع الدب المذعور إلى الممرات حتى انتهى داخل الحمّام وقفز إلى حوض الاستحمام.أغلق كلارك الباب على الدب محاولاً السيطرة على الموقف، لكنه حين حاول الخروج بدأ يهاجم الباب بعنف، ما دفعه إلى استخدام سلاحه الناري، فأطلق رصاصة أولى داخل الحمّام، ثم أغلق الباب مجدداً قبل أن ينهي الأمر بإطلاق رصاصتين إضافيتين.بعد مقتل الدب، سحب كلارك الجثة على غطاء بلاستيكي إلى الخارج، لتتولى لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) عملية النقل، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية رغم أضرار في أبواب المنزل. وأعلنت اللجنة أنها ستكثف جهود التوعية المجتمعية لمواجهة مثل هذه الحوادث، خاصة مع اقتراب فصل الخريف حيث تبحث الدببة عن الطعام.