Advertisement

منوعات

عواصف مغناطيسية ستضرب الأرض اليوم… وتحذيرات عاجلة من العلماء

Lebanon 24
22-09-2025 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1420037-638941414961139644.jpg
Doc-P-1420037-638941414961139644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية اليوم الاثنين.
Advertisement

وأشار بيان صادر عن المعهد إلى أن "هناك احتمال لأن يكون المجال المغناطيسي للأرض مضطربا اليوم الاثنين. نشاط التوهجات الشمسية يتزايد ببطء، ومن المحتمل أن تؤثر هذه التوهجات على الأرض وتسبب عواصف مغناطيسية".



وأشار المعهد إلى أن خبراء الفلك رصدوا نشاطا متزايدا للتوهجات الشمسية منذ 20 أيلول الجاري، وأن هذا النشاط يتصاعد تدريجيا، ما يزيد من احتمال تأثر الأرض بموجة من العواصف المغناطيسية خلال الأيام القادمة.



من جهته أشار معهد الجيوفيزياء التطبيقة في موسكو إلى أن احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية اليوم الاثنين يبلغ 51%، ونوه العلماء في المعهد إلى أن شدة الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض كانت صباح اليوم عند المستوى " G1 ".



تتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب في خلل أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات. كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات والملاحة.
وتُقسّم شدة العواصف إلى خمس درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميزها من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).
مواضيع ذات صلة
عاصفة مغناطيسية شديدة القوة قد تضرب الأرض غداَ!
lebanon 24
22/09/2025 14:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاثة توهجات شمسية مثيرة للقلق.. وتحذيرات من عواصف مغناطيسية
lebanon 24
22/09/2025 14:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قد تؤثر على الاتصالات والصحة.. تحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض
lebanon 24
22/09/2025 14:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
انحراف مغناطيسي جنوب الأطلسي.. ما صحة التحذيرات المضخّمة؟
lebanon 24
22/09/2025 14:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24

أكاديمية العلوم

أنظمة الطاقة

صباح اليوم

علم الفلك

أكاديمية

من جهته

القادمة

الملاح

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:30 | 2025-09-22
01:33 | 2025-09-22
23:48 | 2025-09-21
23:00 | 2025-09-21
13:20 | 2025-09-21
12:36 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24