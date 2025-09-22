Advertisement

متفرقات

في ويسكونسن.. زوجان يحتجزان 6 أطفال في مخزن بلا طعام ولا مرافق

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1420086-638941508078496913.png
Doc-P-1420086-638941508078496913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت السلطات الأميركية عن قضية صادمة في ولاية ويسكونسن بعد العثور على ستة أطفال محتجزين داخل مخزن بظروف مأساوية، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
Advertisement

وبحسب سجلات محكمة مقاطعة ميلووكي، وُجهت إلى تشارلز دوبريست (33 عامًا) وآزيا زيلينسكي (26 عامًا) تهم متعدّدة، منها إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم، بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح ناري بحق دوبريست.


بدأت القصة عندما تلقت الشرطة بلاغًا عن بكاء طفل صادر من مخزن قرب شارع 27 وسيلفر سبرينغ. وعند فتح المكان بمساعدة رجال الإطفاء، وُجد الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و9 سنوات، في بيئة صادمة: أريكة قديمة، مرتبة بلا أغطية، دلو يُستخدم كمرحاض، وروائح كريهة خانقة، مع مصدر ضوء وحيد من شق صغير أسفل باب المرآب.


الطفل البالغ من العمر 9 سنوات أفاد بأنه كان مسؤولًا عن إطعام أشقائه ورعاية الرضيعة، مؤكدًا أن والديه كانا يتعاطيان الكحول ويعتديان عليه بالضرب. وأوضح أن الطعام المتاح لم يكن يتجاوز ما يجدونه في القمامة.


وعُثر على الزوجين نائمين في سيارة أمام المخزن ومعهما كلب العائلة. وأقرّا بأنهما بلا مأوى منذ ستة أسابيع. القاضي الذي استمع إلى القضية وصف الأمر بأنه "مثير للقلق"، خصوصًا أن الوالدين كان بإمكانهما اللجوء إلى أحد أقاربهم.

وقد تم احتجاز زيلينسكي بكفالة 5000 دولار، بينما حُددت كفالة دوبريست بـ20 ألف دولار، في انتظار استكمال التحقيقات.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
غزة على حافة المجاعة: أكثر من ثلث السكان بلا طعام لأيام متتالية
lebanon 24
22/09/2025 18:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
lebanon 24
22/09/2025 18:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: سوء التغذية عند الأطفال في غزة تضاعف 3 مرات خلال أقل من 6 أشهر
lebanon 24
22/09/2025 18:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
lebanon 24
22/09/2025 18:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

ولاية ويسكونسن

مقاطعة ميلووكي

محكمة مقاطعة

سيلفر سبرينغ

زيلينسكي

تشارلز

الكحول

شارلز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:16 | 2025-09-22
08:30 | 2025-09-22
05:25 | 2025-09-22
02:30 | 2025-09-22
01:33 | 2025-09-22
23:48 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24