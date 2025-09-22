29
متفرقات
قصر البارون.. أسطورة معمارية مصرية بين الحقيقة وأشباح الخيال
Lebanon 24
22-09-2025
12:00
في قلب حي مصر الجديدة بالقاهرة، يقف قصر البارون شامخًا كأحد أكثر المعالم السياحية إثارة للجدل، يجذب آلاف الزوار كل عام بما يجمع بين جمال
العمارة
وروح الأساطير.
شُيّد
القصر
بطراز غير مألوف في المنطقة، مستوحى من المعابد الهندوسية في شكله الخارجي، بينما استلهمت غرفه الداخلية من فنون عصر النهضة الأوروبية. ويتميّز ببرج عاجي مهيب وغرف فسيحة تملؤها النقوش والتماثيل التي تُضفي رهبة وغموضًا على المكان.
منذ افتتاحه للزوار، ارتبط القصر بروايات شعبية حول ظهور شبح "البارونة هيلانة"، شقيقة البارون إمبان، التي قيل إنها سقطت من سطح القصر. وتتناقل الألسن قصصًا عن أصوات غامضة وحرائق صغيرة تظهر ليلًا، ما زاد من هالة الرعب التي تحيط بالمكان.
البارون إدوارد إمبان، رجل الأعمال البلجيكي الذي شُيّد القصر باسمه، أحب مصر وطلب أن يُدفن فيها. لكن القصر ظل مهجورًا لسنوات طويلة حتى اشترته الحكومة عام 1993 وأعلنت تسجيله كأثر رسمي عام 2005.
ولطالما جذب القصر صُنّاع السينما، إذ استُخدم موقعًا لتصوير مشاهد في أفلام مثل "الهارب" (1974) و"آسف على الإزعاج" (2008).
داخل القصر، يمكن للزائر التجول بين سبع غرف نوم فاخرة بديكورات خشبية وفسيفساء بديعة، أو الصعود إلى السطح للاستمتاع بمشهد الغروب الذي كان مفضّلًا للبارون. أما في الخارج، فتوفّر الحديقة الخلفية ملاذًا هادئًا بعد جولة يغلب عليها الإحساس بالرهبة.
