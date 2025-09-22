Advertisement

متفرقات

قصر البارون.. أسطورة معمارية مصرية بين الحقيقة وأشباح الخيال

Lebanon 24
22-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1420099-638941521980827008.png
Doc-P-1420099-638941521980827008.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في قلب حي مصر الجديدة بالقاهرة، يقف قصر البارون شامخًا كأحد أكثر المعالم السياحية إثارة للجدل، يجذب آلاف الزوار كل عام بما يجمع بين جمال العمارة وروح الأساطير.
Advertisement


شُيّد القصر بطراز غير مألوف في المنطقة، مستوحى من المعابد الهندوسية في شكله الخارجي، بينما استلهمت غرفه الداخلية من فنون عصر النهضة الأوروبية. ويتميّز ببرج عاجي مهيب وغرف فسيحة تملؤها النقوش والتماثيل التي تُضفي رهبة وغموضًا على المكان.


منذ افتتاحه للزوار، ارتبط القصر بروايات شعبية حول ظهور شبح "البارونة هيلانة"، شقيقة البارون إمبان، التي قيل إنها سقطت من سطح القصر. وتتناقل الألسن قصصًا عن أصوات غامضة وحرائق صغيرة تظهر ليلًا، ما زاد من هالة الرعب التي تحيط بالمكان.


البارون إدوارد إمبان، رجل الأعمال البلجيكي الذي شُيّد القصر باسمه، أحب مصر وطلب أن يُدفن فيها. لكن القصر ظل مهجورًا لسنوات طويلة حتى اشترته الحكومة عام 1993 وأعلنت تسجيله كأثر رسمي عام 2005.
ولطالما جذب القصر صُنّاع السينما، إذ استُخدم موقعًا لتصوير مشاهد في أفلام مثل "الهارب" (1974) و"آسف على الإزعاج" (2008).


داخل القصر، يمكن للزائر التجول بين سبع غرف نوم فاخرة بديكورات خشبية وفسيفساء بديعة، أو الصعود إلى السطح للاستمتاع بمشهد الغروب الذي كان مفضّلًا للبارون. أما في الخارج، فتوفّر الحديقة الخلفية ملاذًا هادئًا بعد جولة يغلب عليها الإحساس بالرهبة.
 
مواضيع ذات صلة
في تونس.. أيقونة معمارية إلى زوال!
lebanon 24
22/09/2025 21:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أي حديث عن حوار بين لبنان وإسرائيل مجرد خيال لدى البعض
lebanon 24
22/09/2025 21:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر للعربية: إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح وما يحدث في غزة يفوق الخيال
lebanon 24
22/09/2025 21:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
من 5 أيلول إلى المجهول: لبنان بين فشل التسوية وشبح التصعيد
lebanon 24
22/09/2025 21:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الأوروبي

القاهرة

العمارة

✨ الخلف

العمار

أوروبي

الهند

القصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2025-09-22
12:14 | 2025-09-22
10:00 | 2025-09-22
09:16 | 2025-09-22
08:30 | 2025-09-22
05:25 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24