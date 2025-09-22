Advertisement

متفرقات

بسبب مشاكل صحية.. عودة ثنائي الباندا الشهير إلى الصين

Lebanon 24
22-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1420172-638941633553313832.png
Doc-P-1420172-638941633553313832.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رودولف ديلور، مدير حديقة حيوان بوفال الفرنسية، أن ثنائي الباندا الشهير هوان هوان ويوان زي سيعود إلى الصين في تشرين الثاني 2025. وأوضح ديلور أن قرار العودة جاء بعد تشخيص إصابة الأنثى هوان هوان بفشل كلوي مزمن، وهو مرض شائع لدى الباندا المسنة، وأن النقل تم بالتشاور مع السلطات الصينية لضمان سلامتها قبل تفاقم حالتها الصحية.
Advertisement

وأضاف أن الأنثى لا تزال تظهر شهية جيدة وسلوكاً طبيعياً، وأن مغادرة الزوجين البالغين من العمر 17 عامًا ستتم في إطار البرنامج الدولي للحفاظ على الباندا العملاقة في مركز تشنغدو.

وكانت إقامة هوان هوان ويوان زي في فرنسا قد مُدّدت مؤخراً حتى كانون الثاني 2027، بعد وصولهما إلى حديقة زوبارك في 15 كانون الثاني 2012. ومنذ ذلك الحين، تحت مراقبة خبراء فرنسيين وصينيين، وتلقيا رعاية طبية دقيقة.

ولفت ديلور إلى أن التوأم هوانليلي ويواندودو المولودان عام 2021 سيبقيان في حديقة بوفال مؤقتًا، لاستمرار رفع الوعي لدى الزوار حول حماية الباندا العملاقة. وأكد على أهمية استمرار التعاون بين فرنسا والصين وربما إحضار المزيد من الباندا في المستقبل.

يذكر أن حديقة زوبارك، التي تضم 35 ألف حيوان، استقبلت أكثر من مليوني زائر في 2023 وحققت إيرادات بلغت 113 مليون يورو.
 
مواضيع ذات صلة
بسبب خلافات مع عائلته.. النجم التركي الشهير يتعرّض لأزمة صحية جديدة!
lebanon 24
23/09/2025 00:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
lebanon 24
23/09/2025 00:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات على اليدين تشير إلى مشاكل صحية.. احذروا منها
lebanon 24
23/09/2025 00:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تورّم الكاحل.. مشكلة صحية قد تكون خطيرة
lebanon 24
23/09/2025 00:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

البرنامج الدولي

الفرنسية

المستقبل

الصينية

ون بين

يورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-09-22
12:14 | 2025-09-22
12:00 | 2025-09-22
10:00 | 2025-09-22
09:16 | 2025-09-22
08:30 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24