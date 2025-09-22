بسبب مشاكل صحية.. عودة ثنائي الباندا الشهير إلى الصين

Advertisement

أعلن رودولف ديلور، مدير حديقة حيوان بوفال ، أن ثنائي الباندا الشهير هوان هوان ويوان زي سيعود إلى في تشرين الثاني 2025. وأوضح ديلور أن قرار العودة جاء بعد تشخيص إصابة الأنثى هوان هوان بفشل كلوي مزمن، وهو مرض شائع لدى الباندا المسنة، وأن النقل تم بالتشاور مع السلطات لضمان سلامتها قبل تفاقم حالتها الصحية.وأضاف أن الأنثى لا تزال تظهر شهية جيدة وسلوكاً طبيعياً، وأن مغادرة الزوجين البالغين من العمر 17 عامًا ستتم في إطار للحفاظ على الباندا العملاقة في مركز تشنغدو.وكانت إقامة هوان هوان ويوان زي في قد مُدّدت مؤخراً حتى كانون الثاني 2027، بعد وصولهما إلى حديقة زوبارك في 15 كانون الثاني 2012. ومنذ ذلك الحين، تحت مراقبة خبراء فرنسيين وصينيين، وتلقيا رعاية طبية دقيقة.ولفت ديلور إلى أن التوأم هوانليلي ويواندودو المولودان عام 2021 سيبقيان في حديقة بوفال مؤقتًا، لاستمرار رفع الوعي لدى الزوار حول حماية الباندا العملاقة. وأكد على أهمية استمرار التعاون بين فرنسا والصين وربما إحضار المزيد من الباندا في .يذكر أن حديقة زوبارك، التي تضم 35 ألف حيوان، استقبلت أكثر من مليوني زائر في 2023 وحققت إيرادات بلغت 113 مليون .