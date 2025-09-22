28
في تركيا.. قتيل و4 جرحى في انفجار بسوق خضار في أنطاليا
Lebanon 24
22-09-2025
|
16:00
لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار وقع في سوق جملة للخضار والفواكه بمنطقة ديمري في محافظة أنطاليا
التركية
، وفقًا لما نقلته
وكالة الأنباء
الفرنسية
اليوم الاثنين 22 أيلول 2025.
وأفادت
وسائل الإعلام
التركية بأن الانفجار وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وما زال سبب الحادث مجهولًا حتى اللحظة. وقد أظهرت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الانفجار، فيما تواصل السلطات التحقيقات لمعرفة ملابساته وأسبابه.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن هوية الضحايا أو حالة المصابين، في حين تتخذ فرق الطوارئ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع تداعيات الانفجار وتأمين المنطقة.
