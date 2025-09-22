في تركيا.. قتيل و4 جرحى في انفجار بسوق خضار في أنطاليا

Advertisement

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار وقع في سوق جملة للخضار والفواكه بمنطقة ديمري في محافظة أنطاليا ، وفقًا لما نقلته اليوم الاثنين 22 أيلول 2025.وأفادت التركية بأن الانفجار وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وما زال سبب الحادث مجهولًا حتى اللحظة. وقد أظهرت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الانفجار، فيما تواصل السلطات التحقيقات لمعرفة ملابساته وأسبابه.ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن هوية الضحايا أو حالة المصابين، في حين تتخذ فرق الطوارئ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع تداعيات الانفجار وتأمين المنطقة.