Advertisement

متفرقات

مصر.. صدور الحكم بحق البلوغر أم سجدة

Lebanon 24
23-09-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1420339-638942079369241785.png
Doc-P-1420339-638942079369241785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يوم الاثنين، حكمًا يقضي بحبس البلوغر المصرية المعروفة باسم "أم سجدة" لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه مصري.
Advertisement

ويأتي الحكم على خلفية إدنتها بنشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق "خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم المجتمع".

وخلال جلسات المحاكمة أنكرت أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي فعل من شأنه التحريض على الفسق أو الفجور، وقالت: "أنا أظهر بالحجاب في كل فيديوهاتي، ولم أخالف القيم المتعارف عليها".

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلقيها عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع تحتوي على "ألفاظ غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية".

كما تحفظت النيابة على الهواتف المحمولة التي ضُبطت بحوزتها لحظة القبض عليها، إلى جانب نسخ من بعض المقاطع موضوع القضية، وطلبت سرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطها.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة المختصة قد أيدت قرارًا بالتحفظ على أموال أم سجدة، بعد اتهامها بممارسة أنشطة تتعلق بغسيل الأموال مرتبطة بالمحتوى الذي تقدمه.

يُذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد أعلنت في بيان سابق عن ضبطها إلى جانب صانعة محتوى أخرى، بعد ورود بلاغات تتهمهما بـ"نشر فيديوهات خادشة والخروج عن الآداب العامة"، وأشارت إلى أنهما اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بأن الهدف من هذه المقاطع هو جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.
مواضيع ذات صلة
بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)
lebanon 24
23/09/2025 17:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان
lebanon 24
23/09/2025 17:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال أولى جلسات محاكمتها.. التحقيقات تكشف محتوى حسابات "أم سجدة" البنكية
lebanon 24
23/09/2025 17:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)
lebanon 24
23/09/2025 17:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

المحكمة الاقتصادية

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

القاهرة

النيابة

حكمت ال

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:56 | 2025-09-23
05:00 | 2025-09-23
04:25 | 2025-09-23
03:30 | 2025-09-23
02:00 | 2025-09-23
23:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24