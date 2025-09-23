مصر.. صدور الحكم بحق البلوغر أم سجدة

Advertisement

أصدرت بالقاهرة، يوم الاثنين، حكمًا يقضي بحبس المعروفة باسم "أم سجدة" لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه .ويأتي الحكم على خلفية إدنتها بنشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق "خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم المجتمع".وخلال جلسات المحاكمة أنكرت أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي فعل من شأنه التحريض على الفسق أو الفجور، وقالت: "أنا أظهر بالحجاب في كل فيديوهاتي، ولم أخالف القيم المتعارف عليها".وكانت قد أمرت في وقت سابق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلقيها عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع تحتوي على "ألفاظ غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية".كما تحفظت على الهواتف المحمولة التي ضُبطت بحوزتها لحظة القبض عليها، إلى جانب نسخ من بعض المقاطع موضوع القضية، وطلبت سرعة إجراء تحريات حول نشاطها.وفي سياق متصل، كانت المحكمة المختصة قد أيدت قرارًا بالتحفظ على أموال أم سجدة، بعد اتهامها بممارسة أنشطة تتعلق بغسيل الأموال مرتبطة بالمحتوى الذي تقدمه.يُذكر أن المصرية كانت قد أعلنت في بيان سابق عن ضبطها إلى جانب صانعة محتوى أخرى، بعد ورود بلاغات تتهمهما بـ"نشر فيديوهات خادشة والخروج عن الآداب العامة"، وأشارت إلى أنهما اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بأن الهدف من هذه المقاطع هو جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.